Mercato - PSG : Forlan verrait bien Cavani à Boca Juniors

En fin de contrat en juin, Cavani sera libre de choisir son prochain club. Son ancien coéquipier en sélection le verrait bien rejoindre l'Argentine.

L'histoire d'amour entre Edinson Cavani et le PSG semble toucher à sa fin, alors que l'attaquant uruguayen de 33 ans arrive en fin de contrat en juin prochain. Après avoir tenté de rejoindre l' cet hiver, il sera désormais libre de choisir sa future destination.

L'un de ses illustres anciens coéquipiers avec la Céleste, Diego Forlan, a sa petite idée sur la question, même s'il reconnaît qu'elle sera difficile à réaliser. Interrogé par l'émission Como te vaa, Benedetto, le meilleur joueur de la 2010 a répondu qu'il verrait bien le Matador signer en .

L'article continue ci-dessous

"J'imagine Edinson Cavani jouant pour Boca, a-t-il ainsi déclaré. Il fait partie de l'élite des footballeurs. Mais ce sera difficile pour des raisons économiques car il est à son zénith. Du point de vue professionnel ce serait un beau et très grand défi.

Plus d'équipes

Diego Forlán en @Comotevaok “#Boca y #River son equipos pesados de América que pelean por títulos locales e internacionales y tienen mucha visibilidad. A pesar de que pagan muy bien para lo que es medio regional, no se compara con lo que ganan allá". https://t.co/mnckh40DYO — ¿Cómo te vaa, Benedetto? (@Comotevaok) March 27, 2020

"Boca et River sont de grandes équipes d'Amérique et se battent pour les titres nationaux et internationaux. Ils payent bien à l'échelle régionale, a souligné Diego Forlan. Mais ce n'est pas comparable à ce qu'il gagne en Europe."

Dans le même temps, Cavani aurait plusieurs prétendants en Europe, à commencer par l'Atlético Madrid qui avait donc déjà fait parvenir une offre cet hiver au PSG. Il est également suivi par des clubs de .