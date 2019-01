Mercato - Christopher Nkunku veut quitter le PSG

En fin de contrat en 2020 et pas satisfait de son temps de jeu, le jeune milieu de terrain souhaiterait quitter le Paris Saint-Germain.

Passé pro en 2015, le jeune milieu de terrain parisien (21 ans) souhaiterait quitter la capitale française rapidement, afin d'aller chercher du temps de jeu ailleurs. Une incertitude de plus donc dans ce secteur de jeu pour l'équipe de Thomas Tuchel.

"Le constat est que le temps de jeu et sa place dans la rotation sont insuffisants. Christopher est ouvert à un départ pour évoluer. Rien n’est encore évoqué avec le PSG, mais en termes de situation sportive, ça ne suffit pas. Il doit franchir un palier et ce n’est pas possible au PSG, surtout en jouant à un poste jamais défini ni fixé", a déclaré son agent, José-Karl Pierre-Fanfan dans le Parisien. En 16 apparitions (8 titularisations) depuis le début de la saison, Nkunku a été aligné à plusieurs postes différents par son entraîneur.

La tendance au club serait de le prolonger avant de le prêter en Ligue 1 pour s'aguerrir, une option qui ne conviendrait pas au joueur. "Etre prêté en Ligue 1, pour quoi faire ? Sans prétention, on sait que Christopher peut jouer n’importe où en Ligue 1. La progression n’est plus là, elle se situe sur le fait de savoir s’il est capable d’évoluer régulièrement à un échelon supérieur, de s’installer dans un club qui joue l’Europe", estime encore Pierre-Fanfan. "Les choses peuvent aller très vite, mais on doit d’abord rencontrer la direction pour savoir comment elle se positionne."