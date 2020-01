PSG - Leonardo : "Cavani a demandé à partir"

Après la qualification de son équipe contre Lorient, le directeur sportif parisien est revenu sur la situation de l'Uruguayen.

Convoité notamment par l' , qui a formulé une offre auprès du PSG, Edinson Cavani a demandé à quitter le club dès ce mois de janvier. C'est ce qu'a affirmé Leonardo devant les journalistes après la victoire parisienne à Lorient ce dimanche soir en .

"On a toujours dit la même chose pour Cavani. On espérait qu'il reste au le club. Aujourd'hui, il a demandé à partir. On étudie la situation", a déclaré le directeur sportif parisien avant de préciser que la prosition des Madrilènes n'était pour par à la hauteur des attentes malgré un contrat qui arrive à son terme en juin prochain pour le joueur.

"On a eu une proposition de l'Atlético de Madrid. Nous n'avons pas eu une proposition à la hauteur de la valeur du joueur." Une offre de 10 millions d'euros a été faite selon les informations de L'Equipe, confirmées par Goal.

Blessé plusieurs semaines en début de saison, le meilleur buteur du club (198 réalisations) a vu Mauro Icardi débarquer de l' lors du dernier jour du mercato avant de lui passer devant dans la hiérarchie des attaquants. S'il a fait évoluer son système en 4-4-2 pour laisser de la place aux "quatre fantastiques", Thomas Tuchel ne lui a depuis accordé que peu de temps de jeu.