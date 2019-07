Mercato PSG / Barcelone - Neymar : "Messi est le meilleur, on a formé un duo magnifique !"

Dans un autre extrait de son interview pour Oh My Goal, Neymar a tenu des propos très élogieux envers Lionel Messi.

Quelques jours après la publication d'un premier extrait qui avait engendré une vive polémique, une autre partie de l'entretien de Neymar pour le média Oh My Goal a été dévoilée ce mardi.

La superstar brésilienne est interrogée sur le meilleur joueur du monde à ses yeux. Et sa réponse est sans équivoque. "Messi. Pour moi, il est le meilleur joueur du monde, le meilleur que j'ai vu jouer. On a formé un duo magnifique ! C'était un plaisir et un honneur pour moi de jouer avec lui, et en plus de cela c'est mon ami !"

Neymar: "Messi is the best player in the world. We made a magnificent duo!" pic.twitter.com/OPMAp2ZYgc — Oh My Goal (@OhMyGoalUS) 16 juillet 2019

Dans la première partie de cette interview, Neymar avait alimenté les tensions au sein des supporters parisiens en déclarant que la fameuse remontada contre le en 2017 (6-1 après un 4-0) était le meilleur souvenir de sa carrière et son meilleur souvenir dans un vestiaire.

Neymar dément "tout manque de respect" envers le PSG après ses propos sur la Remontada

Pour rappel, Neymar a fait son retour dans la capitale lundi matin. Annoncé à Barcelone, le Brésilien fait l'objet de nombreuses rumeurs de départ depuis plus d'un mois, avec une communication propre à alimenter ces rumeurs de l'autre côté des Pyrénées.