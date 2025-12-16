Mercato PSG : après Pasquale Sensibile, un autre cadre annoncé sur le départ

Après un premier départ déjà acté, la formation parisienne se retrouve de nouveau en pleine réflexion. En coulisses, un poste clé pourrait changer de mains, avec des répercussions directes sur l’avenir des jeunes du club.

Bafodé Diakhaby, Une page se tourne après dix ans au club

Le Paris Saint-Germain s’apprête à modifier l’organigramme de son académie. Après le départ de Pasquale Sensibile, ancien directeur du recrutement, parti prendre les rênes sportives du KAS Eupen, un autre visage bien connu va quitter le club.

Ancien joueur issu du centre de formation, Bafodé Diakhaby, 36 ans, occupait le poste de responsable de la préformation après avoir dirigé successivement les U16, U15 puis les U14. Selon les informations du journal Le Parisien, il se prépare à tourner la page parisienne. Son nom circule avec insistance du côté de Liverpool.

Ces dernières semaines, L’Équipe révélait que Diakhaby avait traversé une période personnelle compliquée, l’ayant conduit à un arrêt de travail. Son départ intervient après près de dix années passées comme éducateur chez les Rouge et Bleu.

Pour lui succéder, le PSG aurait proposé le poste à Germain Borg, actuel entraîneur des U15, passé par le FC Mantois. Les discussions se poursuivent, tandis que Djamel Fredj reste en charge des U14.