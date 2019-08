Mercato - PSG : Thomas Tuchel s'exprime sur la situation de Neymar

L'entraîneur du PSG a évoqué le feuilleton Neymar après la large victoire contre Toulouse (4-0), ce dimanche.

Satisfait de la prestation de ses troupes et déçu par les blessures, Thomas Tuchel a également abordé la situation de Neymar Jr au micro de Canal + après la belle victoire parisienne contre Toulouse (4-0).

Le technicien allemand reste toujours sur la même ligne depuis trois semaines : protéger son joueur, tout en admettant que le feuilleton n'est pas réglé.

"Régler Neymar plus vite ? Cela a toujours été le but. Fermer ce dossier le plus vite possible. Leonardo sait que je veux le garder. Mais cela ne dépend pas que de lui. La situation n'est pas très claire. Si on le verra contre Metz ? Ce n'est pas que ma décision", a-t-il expliqué.

Pour rappel, le mercato estival ferme ses portes le 2 septembre et Neymar ne sait toujours pas quelles couleurs il représentera durant cette saison 2019-20.