Mercato - À la place d’Ousmane Dembélé (Barça), vous auriez aussi refusé le PSG

Sur Twitter comme sur Facebook, vous avez été une majorité à estimer qu'Ousmane Dembélé avait bien fait de refuser de rejoindre le PSG.

Ousmane Dembélé aura donc été l'un des grands acteurs du feuilleton de l'été. Neymar était le personnage principal, mais c'est bien le Tricolore qui a pu décider de la fin du scénario. Car les positions du et du s'étaient nettement rapprochées sur cette formule : 130 M€, le transfert définitif d'Ivan Rakitic et le prêt d'une saison de l'ancien Rennais . Mais ce dernier a dit non. Un refus catégorique, définitif et responsable du dernier épisode en date : le Brésilien s'est fait une raison , et restera donc en .

Transféré dans le club de ses rêves en 2017, "Dembouz" n'a pas réussi à s'imposer depuis, mais il compte bien le faire cette saison. D'où son envie de rester à Barcelone, et d'où notre question posée sur les réseaux sociaux : "Comprenez-vous le choix de Dembélé, qui refuse de rejoindre le PSG dans le cadre du transfert de Neymar ?" .

Pour vous, Dembélé a bien fait de rester à Barcelone

Et vous avez presque été unanimes. Sur Facebook, le "oui" l'emporte à 73%, avec 4500 votants. Même chose sur Twitter, où le "oui" arrive largement en tête avec 79% des 1737 personnes qui ont participé au sondage.