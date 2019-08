Mercato - Le PSG veut aussi conclure le deal Neymar au plus vite

La fin du mercato approche, et Neymar demeure toujours un joueur du PSG. Le FC Barcelone s’active pour trouver une solution, Paris également.

Le directeur sportif du PSG, Leonardo, n’a pas fait dans la langue de bois ce vendredi soir au sortir de la rencontre remportée face à Metz (2-0) pour parler du cas Neymar : à l’heure actuelle, aucun accord n’a été trouvé avec le FC Barcelone pour son transfert. La formation catalane ne dispose pas des liquidités, ni des joueurs nécessaires pour finaliser l’opération. De quoi faire une croix sur le retour du Brésilien au Barça, deux ans après son départ ?

Non, d’après le quotidien L’Équipe, dont une source affirme que "les deadlines n’existent pas dans un tel dossier". Autrement dit, tant que le mercato ne sera pas fini, la porte restera ouverte pour Neymar. Car, contrairement aux apparences, les champions de veulent également trouver une solution selon le quotidien. "Ils ont toujours su ce qu’on voulait, c’était clair dans tous les sens", confirmait Leonardo ce vendredi à Saint-Symphorien.

Tuchel, un long entretien avec Dembélé ?

"La première offre écrite qu'on a eu c'était le 27 août, à 5 jours de la fin du mercato. On était même ouvert à parler pour d'autres joueurs pour faire l'opération, mais on n'a jamais eu d'accord par rapport à ce qu'on voulait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accord. Tout dépend de Barcelone. On est à trois jours de la fin du mercato. Aujourd'hui, l'accord n'est pas là", ajoutait-il dans la foulée. Tout dépend du Barça, certes, mais aussi d’Ousmane Dembélé.

Le Tricolore, catégorique, ne veut pas être intégré au transfert, et refuse donc de rejoindre la capitale française. Mais, preuve que le PSG veut boucler le dossier - et serait donc favorable à la formule des 130 M€ ajoutés aux transferts d’Ivan Rakitic, Jean-Clair Todibo et au prêt de Dembélé - l’entraîneur Thomas Tuchel s’est longuement entretenu avec son ancien joueur à Dortmund pour le faire changer d’avis, selon L’Équipe.

Leonardo résigné pour Dembélé

"Dembélé, je pense qu'il a su qu'il devait partir le 27. On n'avait pas d'accord avec Barcelone pour savoir si le joueur devait partir ou non. Si on n'a pas d'accord avec le club, on ne peut pas négocier avec le joueur", analysait Leonardo, impuissant pour l’instant, au sortir de la victoire contre Metz dans le cadre de la 4e journée de .

Nos confrères ajoutent que ce dossier se retrouve également suivi dans les hautes sphères du club, directement à Doha, la capitale du , même si le président Nasser Al-Khelaïfi se tient pour le moment à l’écart. Pour résumer, tout le monde tente de trouver une solution mais l’équation demeure impossible à résoudre. Soit il manque de l’argent, soit un joueur ne veut pas venir, soit autre chose. Et plus les jours passent, plus le pessimisme grandit du côté de Barcelone… et de Paris.