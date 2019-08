Mercato - Oscar Hiljemark (Genoa) vers les Girondins de Bordeaux ?

Le milieu de terrain suédois serait proche d'une arrivée aux Girondins d'après la presse italienne. Le montant du transfert est estimé à 1 M€.

En quête d'au minimum trois renforts pour boucler son mercato (deux milieux de terrain et un ailier), les Girondins seraient sur la piste d'Oscar Hiljemark d'après la presse italienne. Un contrat de trois ans attendrait l'international suédois au Haillan.

Un transfert estimé à un million d'euros

Si Sud Ouest a annoncé que ce transfert n'était pas à l'ordre du jour, le site spécialisé du Genoa (Genoanews1893) a indiqué de son côté que l'opération était proche de se conclure entre les deux parties. Les Girondins devraient débourser un million d'euros pour faire venir l'ancien joueur de Palerme.

Hiljemark compte 27 sélections avec la (deux buts) depuis sa première apparition en 2012. Il n'a plus qu'un an de contrat avec la formation italienne et les négociations pour prolonger son contrat n'ont rien donné à ce jour.

La formation de Paulo Sousa a débuté son championnat par une défaite à Angers (1-3) et un match nul contre (1-1). Le FCGB affronte ce samedi Dijon pour le compte de la troisième journée de .