Mercato - André Onana intéressé par le PSG ?

Le gardien de but de l'Ajax serait prêt à rejoindre le PSG dans le rôle de doublure de Keylor Navas. Plusieurs clubs sont sur les rangs.

André Onana sera-t-il un joueur parisien la saison prochaine ? À en croire les informations de l'Equipe, le gardien de but camerounais de l' Amsterdam pourrait quitter l' cet été et serait intéressé par plusieurs grands clubs européens, parmi lesquels le PSG.

Déjà intéressé par le gardien de 24 ans l'été dernier, le club entraîné par Thomas Tuchel s'était finalement tourné vers Keylor Navas, arrivé du pour 15 millions d'euros, et Sergio Rico, prêté par Séville avec option d'achat, comme doublure.

Un rôle de doublure avant de devenir numéro 1 ?

Malgré tout, une nouvelle offensive l'été prochain n'est pas à exclure selion le quotidien. Alors que Sergio Rico pourrait ne pas rester et que la situation d'Alphonse Areola (prêté cette saison au Real Madrid) reste floue, les champions de pourraient se mettre à la recherche d'une doublure pour le gardien costaricien, performant depuis son arrivée en France.

Un rôle que serait prêt à endosser le demi-finaliste de la dernière , dans l'espoir de devenir numéro 1 après Navas - alors qu'il aura 34 ans à la fin de l'année, ce dernier est sous contrat jusqu'en 2023 à Paris. Une somme de 30 millions d'euros est évoquée, en attendant de connaître plus précisément les répercussions économiques de l'interruption des compétitions en raison du coronavirus.

Pour autant, le PSG n'est pas seul sur le coup et devrait faire face à une rude concurrence. En , et sont également intéressés même s'ils disposent eux aussi de solides titulaires à ce poste (respectivement Kepa et Lloris).

Enfin, le Barça - club formateur d'Onana - réfléchirait à le faire revenir d'autant que Marc-André Ter-stegen n'a toujours pas prolongé son contrat, qui expire en 2022.