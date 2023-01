Mercato - OM : Vitinha, énorme rebondissement ?

Alors que Vitinha semblait destiné à Brighton et la Premier League, l’Olympique de Marseille aurait inversé la tendance dans ce dossier fou.

Oui, l’Olympique de Marseille pourrait réaliser ce mardi le plus gros transfert de son histoire. Pour qui ? Un attaquant, un jeune attaquant (22 ans), qui fait actuellement les beaux jours de Braga et qu’on annonce comme l’un des futurs grands joueurs de la Seleção das Quinas : Vitinha.

Un transfert à 32 millions d’euros !

Selon des informations du média portugais O Jogo, confirmées par RMC Sport, l’OM aurait négocié avec Braga un transfert à 32 millions d’euros, soit au-delà de la clause libératoire du joueur. Un énorme retournement de situation, alors que l’attaquant semblait destiné à Brighton et la Premier League.

En effet, Brighton s’est vite mis d’accord avec Braga en posant les 30 millions d’euros de sa clause libératoire sur la table. Mais l’OM, motivé par l’envie du joueur de rallier la Canebière à tout prix, n’a pas abandonné.

Longoria a bien travaillé

Le président Pablo Longoria et ses équipes ont planché sur différents montages financiers pour réunir les 32 millions, et ils ont finalement obtenu l’accord de Braga. Vitinha, qui a toujours privilégié l’OM, a donc de grandes chances de jouer la seconde partie de saison à Marseille, avec le titre en Ligue 1 et en Coupe de France à jouer.