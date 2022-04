Mercato - OM : Luis Henrique, par ici la sortie

Un flop. Luis Henrique a rejoint l’Olympique de Marseille quand André Villas-Boas se trouvait à la recherche d’un buteur, courant 2020, et il n’a inscrit qu’un seul but depuis (face au Cannet Rocheville, pensionnaire de N3, en Coupe de France). Présenté comme un ailier polyvalent, le Brésilien n’aura jamais vraiment réussi à s’adapter, et donc à s’imposer.

Un profil intéressant, malgré tout

Et ce n’est pas un hasard si l’OM cherchera à s’en débarrasser cet été, comme l’explique L’Équipe dans son édition du jour. La direction a longtemps espéré le voir enfin exploser et progresser cette saison, mais en vain. Par ici la sortie, donc…

Le président Pablo Longoria va tenter de récupérer une partie des huit millions d’euros investis sur Luis Henrique en septembre 2020, et il ne devrait pas avoir trop de mal à le faire au vu du profil et de l’âge du joueur. À seulement 20 ans, et avec déjà une petite expérience au haut niveau, le Brésilien peut plaire.

À Marseille, la mayonnaise n’a jamais pris, mais…

À Marseille, la mayonnaise n’a jamais pris, mais il n’est pas exclu que cela se produise ailleurs. S’il doit énormément travailler sa finition, Luis Henrique possède des qualités de dribble au-dessus de la norme. Problème : il a rarement eu la confiance nécessaire pour monter toute l’étendue de son potentiel à l’OM.