Mercato - L'OM ne recrutera pas Miranda

L'Olympique de Marseille aurait abandonné la piste menant au jeune latéral barcelonais Miranda.

Juan Miranda (19 ans) devait être la recrue de l'OM au poste de latéral gauche en cette fin de mercato estival. Finalement, le talentueux sociétaire du Barça ne ralliera pas la cité phocéenne. Il n'y a pas eu d'accord trouvé entre les deux clubs.

Le joueur était d'accord pour s'engager avec Marseille, mais les deux clubs ne se sont pas entendus sur la nature du deal. Il était question d'un prêt, mais les Olympiens refuseraient la venue de l'Espagnol sans inclure une possible option d'achat. Et Barcelone a refusé de répondre à cette requête.

Miranda ne sera pas marseillais, mais il ne devrait pas rester au Barça non plus. Son agent a confié à La Provence qu'un autre club est en bonne position actuellement pour l'accueillir.

Deux joueurs hispanophones avaient déjà rejoints l'OM cet été, en l'occurrence Alvaro Gonzalez ( ) et Dario Benedetto (Boca Juniors). Andoni Zubizarreta, le directeur sportif du club, espérait réussir la passe de trois en mettant la main sur Miranda. En vain. La piste n'a donc pas donné ses fruits, et Marseille va devoir encore faire une saison avec le décevant Jordan Amavi comme titulaire au poste de latéral gauche. À moins que le club ne s'active et trouve une alternative au sociétaire de la Réserve du Barça.