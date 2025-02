Mercato OM : C’est fait ! Pau Lopez quitte l’Europe

Pau Lopez tourne la page de l’Europe ! Après une saison compliquée à Girona, le gardien espagnol a trouvé une nouvelle destination surprenante.

Peu utilisé cette saison du côté de Girona, où il était prêté par l’Olympique de Marseille, Pau Lopez n’a disputé que trois rencontres toutes compétitions confondues. Malgré une belle performance en Ligue des Champions face à Arsenal cette semaine, où il a stoppé un penalty, son avenir semblait déjà scellé.

Un départ inévitable pour Pau Lopez, le Mexique à la rescousse

D’abord évoqué du côté du RC Lens cet hiver, le portier de 30 ans va finalement prendre une toute autre direction. A en croire les informations de Foot Mercato, confirmées par L’Équipe, Pau Lopez va être prêté avec option d’achat au Deportivo Toluca, club de Liga MX. Les discussions entamées il y a plusieurs jours sont désormais bouclées.

Déjà sur place, l’ancien gardien de la Roma et de Tottenham s’apprête à finaliser son arrivée et espère retrouver du temps de jeu après une première partie de saison passée sur le banc en Catalogne. L’OM acte donc le départ d’un gardien qui n’entrait plus dans les plans, tandis que Pau Lopez s’offre un nouveau défi de l’autre côté de l’Atlantique.