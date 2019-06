Mercato - OL : Une offre de l'AC Milan pour Nabil Fekir ?

Sous contrat avec Lyon jusqu'en 2020, Nabil Fekir intéresserait grandement le Milan AC. Le club milanais aurait fait une première offre de 35 M€.

Toujours dans le flou concernant leur prochaine participation en à cause du fair-play financier, le mercato du Milan AC n'est pas très mouvementé. Mais à partir des prochains jours, ce nouveau Milan de Paolo Maldini, Zvonimir Boban et Frederic Massara devrait accéler sur plusieurs dossiers, dont celui du champion du monde 2018, Nabil Fekir.

Selon Football, Milan penserait sérieusement à Fekir pour renforcer son milieu de terrain la saison prochaine, le contrat du Français expirant en 2020 et pourrait partir pour un montant nettement inférieur à celui demandé par .

Lyon demande 70 M€

L'Olympique Lyonnais a toujours évalué son joueur à 70 millions d'euros, éliminant tous les prétendants ces deux dernières années, y compris . Mais les Rossonerri veulent se l'offrir et aurait pourtant proposé une offre de 35 millions d'euros, soit la moitié du prix demandé par la direction lyonnaise.

Fekir ne semble pas vouloir de renouvellement de contrat avec Lyon et le club français n'a pas l'intention d'attendre la fin de son contrat pour le laisser partir. Un départ à moitié prix serait une solution mais toujours difficile à envisager pour le club de Jean-Michel Aulas. Milan reste confiant.

De toute évidence, les Gones ne laisseront pas partir Fekir en prêt avec obligation ou droit de rachat en 2020 ou en 2021, mais seulement pour un transfert définitif. Le sort du champion du monde sera sûrement décidé cet été pour un départ ou non de son club formateur.

Au cours de la dernière saison, Fekir a vécu une saison plus compliquée que les précedentes. Même s'il a permis à l'OL de se qualifier en phase finale de la Ligue des Champions, il a inscrit neuf buts et délivré sept passes décisives au cours de la saison en et a perdu sa place en Equipe de France. Un transfert à Milan permettrait de lui redonner confiance.