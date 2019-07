Mercato - OL : Sylvinho ferme la porte à un départ de Moussa Dembélé

Courtisé par Manchester United en cas de départ de Lukaku, Moussa Dembele ne quittera pourtant pas l’OL cet été, comme l’a confirmé son entraîneur.

Alors que Sylvinho vient de remporter son premier match avec l’Olympique Lyonnais face à (2-1) lors de l’Emirates Cup, Moussa Dembele, auteur d’un doublé pendant la rencontre, intéresse grandement .

En cas de départ de Romelu Lukaku vers l’ , les Red Devils auraient fait de l’attaquant lyonnais leur priorité pour le remplacer. Cependant, très utile pour le style de jeu de Sylvinho, Moussa Dembele va sans doute rester à l’année prochaine, comme le confirme son entraîneur. "Dembélé ne bouge pas, la fenêtre est fermée ! OK ?" A-t-il expliqué lors d’une interview à L‘Equipe.

Sylvinho : "On peut aussi recruter un autre défenseur"

Egalement interrogé sur le mercato après le départ de Nabil Fekir, Sylvinho ne ferme pas la porte à une ou plusieurs autres recrues avant la fin du mercato. "Ça peut être une possibilité. On peut aussi recruter un autre défenseur. Nous verrons. Ce n'est pas une chose facile de remplacer Nabil. Nabil est un grand joueur, important, avec une qualité technique extraordinaire. Nous verrons comment l'équipe va se construire et si on aura besoin d'un joueur de ce profil"

Après sa victoire à Arsenal ce dimanche, l’Olympique Lyonnais poursuit sa préparation par un match amical face à , ce mercredi, et terminera face à (3 août), où le coach lyonnais aura tout son effectif à sa disposition, Youssouf Koné et Maxwel Cornet étant encore en vacances après avoir disputé la CAN.