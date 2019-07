Arsenal-Lyon (1-2) - L’OL de Sylvinho est lancé

Après plusieurs faux-pas consécutifs, l’OL a enfin savouré un succès en match de préparation. Les Gones ont dominé Arsenal chez lui (2-1).

Sylvinho peut souffler ! Même s’il ne s’agissait que de simples sorties amicales sans le moindre enjeu, le Brésilien s’impatientait à l’idée de voir sa formation de l’OL gagner enfin et stopper la mauvaise dynamique. Après deux défaites contre le Servette de Genève et le , a frappé un très joli coup en dominant sur ses terres.

Pour le compte de l’Emirates Stadium, les Gones ont donc réussi à assurer un résultat susceptible de les mettre en confiance en vue de la reprise du championnat. Cette victoire est d’autant plus encourageante qu’ils ont eu à courir derrière le score en première période. Pierre-Emerick Aubameyang avait ouvert la marque à la 35e minute en plaçant une volée victorieuse dans la surface. Un avantage mérité puisque les Londoniens avaient dominé les débats et sans les sauvetages d’Anthony Lopes contre Henrikh Mkhitaryan (21e et 31e) le score aurait pu être plus conséquent.

Le sursaut des Lyonnais porte la signature d’un homme, en l’occurrence Moussa Dembelé. L’international espoir tricolore a fait parler la poudre à deux reprises en l’espace de neuf minutes. Incorporé à la place de Gouiri à la mi-temps, il a d’abord repris victorieusement un centre de Memphis Depay. Puis, il s’est distingué en concluant avec un brio un face à face contre Bernd Leno. 1-2, le score n’a ensuite plus évolué dans cette partie.

Memphis est déjà en forme

Sur la table de la dissection, Sylvinho aura beaucoup d’enseignements positifs à tirer de cette rencontre. Alors qu’elle n’est pas encore totalement au point physiquement, son équipe a été très séduisante. Avec un peu plus de réussite, notamment sur les frappes de Memphis Depay (40e et 50e), elle aurait même pu l’emporter plus largement. Par ailleurs, derrière, elle a aussi retrouvé une belle solidité, résistant à l’une des meilleures attaques de la , même si Alexandre Lacazette n’est resté qu’un quart d’heure sur le terrain en raison d’une blessure subie à la cheville.

L’OL va encore livrer deux matches avant l’entame officielle de la compétition. Mercredi, les Rhodaniens se mesureront au champion d’Europe en titre, . Puis, quatre jours plus tard, ils défieront . Aouar et consorts seraient bien inspirés de réussir un sans-faute et confirmer cette victoire contre les Gunners.