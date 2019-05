Mercato - Olympique Lyonnais : une première offre de Manchester United pour Moussa Dembélé

INFO GOAL - Manchester United a fait une première offre conséquente à l'Olympique Lyonnais pour son attaquant Moussa Dembélé (22 ans).

Moussa Dembélé, qui fêtera ses 23 ans en juillet prochain, garde une très belle cote outre-Manche. Arrivé à pour 22 millions d'euros l'été dernier en provenance du Celtic FC, l'attaquant international Espoirs tricolore reste suivi par plusieurs clubs de .

Au sortir d'une saison durant laquelle il a inscrit 23 buts en 33 titularisations, Moussa Dembélé plaît notamment à . Selon nos informations, le club anglais a même récemment transmis une première offre supérieure à 40 millions d'euros aux dirigeants lyonnais.

Manchester United n'a cessé de suivre Moussa Dembélé. Et ce depuis ses années au . Des renseignements ont été pris récemment auprès de ses anciens entraîneurs et coéquipiers. En interne, l'ancien attaquant mancunien Éric Cantona, ambassadeur de MU, apprécie beaucoup les qualités du joueur sous contrat avec l'OL jusqu'en 2023, et pousserait aussi pour son recrutement.

L'article continue ci-dessous

Le mois prochain, l'ancien Parisien sera pleinement tourné vers l'Euro Espoirs avec l'équipe de . Son ultime objectif de la saison, après un dernier match en club ce vendredi sur le terrain du Nîmes Olympique (21h05).

Ferland Mendy proche du ?

Encore dans le sens des départs, un autre dossier agite actuellement l'Olympique Lyonnais. Celui du latéral gauche Ferland Mendy, en discussions avec le Real Madrid. L'ancien Havrais ne cache pas qu'il désire rejoindre le club merengue et son coach Zinédine Zidane.

Sous contrat avec les Gones jusqu'en 2023, il aurait déjà échangé directement avec l'ancien numéro 10 de l'équipe de France. Il se pourrait même que le dossier évolue dans le sens d'un transfert dès les premières semaines du mercato estival.