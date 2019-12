Juventus - Rabiot, la "surprise" de la seconde partie de saison ?

Très bon face à la Sampdoria mercredi, Adrien Rabiot a reçu les encouragements de la presse, et surtout de son entraîneur, Maurizio Sarri.

Adrien Rabiot a enfin trouvé ses marques. Un peu moins de six mois après son arrivée gratuite en provenance du , le milieu de terrain français vient d’enchaîner trois matchs avec la , dont un très abouti ce mercredi face à la (2-1), dans le cadre de la 17e journée de .

La preuve, nos confrères de La Gazzetta dello Sport ont accordé à l’ancien Parisien une note de 6,5 sur 10, soit l’une des meilleures de l’effectif bianconero. "Il joue plus, il joue mieux. Il n’y a pas beaucoup de joueurs avec ses caractéristiques dans l’équipe. Il sera utile en seconde partie de saison" , a jugé le quotidien italien.

100 % de réussite au niveau des passes

Une moindre mesure après le joli taux de réussite au niveau des passes pour Rabiot : 53 tentées, 53 réussies, du 100 % ! Et sa grosse prestation n’a évidemment pas échappé à son entraîneur Maurizio Sarri, qui compte plus que jamais sur lui pour la seconde partie de saison.

"Rabiot vient de jouer trois matchs consécutifs et ne cesse de progresser. Il est meilleur sur le plan mental et s’habitue au jeu italien. Il a encore une grande marge de progression et je pense que ça peut être la vraie surprise de cette seconde partie de saison" , s’est réjoui le technicien italien. C’est tout ce que l’on souhaite à l’international français !