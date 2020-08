Mercato - OL : Aouar, la Juve prépare une offre, City et Arsenal à l’affût

Selon les informations de Foot Mercato, la Juventus se prépare à formuler une offre pour Houssem Aouar. L’OL réclame 60 M€.

"Je ne suis pas encore parti…" Les mots d’Houssem Aouar ressemblaient tout de même fortement à une préparation aux adieux, ce vendredi dans L’Équipe. Et pour cause : après une superbe campagne de Ligue des Champions et une première convocation en équipe de France, le milieu de terrain formé à l’OL va être plus que sollicité cet été.

a frappé en premier

Sans la crise sanitaire et ses conséquences économiques, de nombreux clubs se seraient déjà positionnées sur Aouar. Mais selon les informations de Foot , ils ne sont que deux à l’heure actuelle. , qui suit le joueur depuis un certain temps mais concentre actuellement ses efforts sur Lionel Messi, et Arsenal.

Les Gunners ont été les premiers à frapper, avec une offre audacieuse : Matteo Guendouzi plus de l’argent. Une proposition refusée par l’OL, qui attend des liquidités pour renflouer ses caisses, lesquelles vont souffrir de l’absence de Coupe d’Europe la saison prochaine. Mais un troisième club pourrait finalement répondre aux attentes lyonnaises.

Aouar, c’est 60 M€ !

Toujours d’après Foot Mercato, la s’apprête à formuler une offre pour Aouar. Andrea Pirlo, auteur d’une petite révolution suite à son intronisation express au poste d’entraîneur, apprécie énormément le milieu de terrain lyonnais, et ses dirigeants vont tout faire pour le lui offrir.

Pour cela, il faudra débourser 60 millions d’euros, d’après nos confrères. Soit la somme fixée par le président Jean-Michel Aulas pour arracher un joueur qui a brillé face à la Juventus, Manchester City et le en Ligue des Champions. Un chèque XXL, certes, mais largement à portée de la Vieille Dame !