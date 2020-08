France, Aouar : "Je ressens beaucoup de fierté"

Le milieu de terrain de l'OL est fier d'avoir été convoqué pour la première fois en équipe de France et a évoqué son avenir.

Didier Deschamps a fait la part belle aux nouveaux ce jeudi en appelant trois néophytes dans sa liste des vingt-trois pour les deux prochains matches de l'équipe de . Eduardo Camavinga, Dayot Upamecano et Houssem Aouar vont connaître leur baptême du feu avec les A la semaine prochaine. Brillant avec l'OL en , Houssem Aouar était aux portes de la sélection depuis plusieurs mois et a désormais franchi un tout nouveau cap. Dans une interview accordée à l'Equipe, le milieu de terrain n'a pas caché sa fierté de rejoindre les Bleus.

"Voir mon nom dans la liste ? J'étais heureux. Heureux, aussi, de voir que le fait d'avoir bien bossé et bien progressé avec l'OL a été récompensé. Je pense que nos performances en Ligue des champions m'ont aidé, sûrement. Mais avant le confinement déjà, j'étais sur la bonne voie, alors je pense que c'est un tout. Je m'y attendais ? Honnêtement, oui et non. J'avais lu deux ou trois choses sur le sujet, et j'avais entendu des gens en parler, donc je m'étais dit que j'avais ma chance", a expliqué le milieu de terrain de .

Aouar a manqué les Bleus l'automne dernier en raison d'une blessure

"Je vais à Clairefontaine en étant conscient que je serai au contact de grands joueurs. Ce sera ma première, alors je vais forcément rester discret. Mais sur le terrain, à l'entraînement, je serai à 200%. Oui, j'ai vu que j'étais dans la liste des attaquants. C'est bien d'être polyvalent, cela permet de se placer dans plusieurs grilles, plusieurs organisations. Je suis la pour découvrir, et si j'ai la chance de jouer, essayer d'apporter ce que je sais faire. Mais sans vouloir remplacer qui que ce soit, et je ne me vois pas me comparer à ces grands joueurs qui ont fait énormément", a ajouté Houssem Aouar.

Le milieu de terrain français a avoué qu'il aurait dû rejoindre les Bleus l'été dernier s'il n'avait pas été blessé : "Oui, j'avais même passé des tests avec le médecin de l'équipe de France. Mais, l'examen n'avait pas été concluant, j'étais touché aux adducteurs, et je n'ai pas pu honorer cette convocation. Sur le coup, j'avais été déçu, forcément, mais il fallait que je prenne le temps de me soigner. Je ne pouvais rien faire d'autre. Je suis heureux d'aller au château pour la première fois".

Houssem Aouar est revenu sur la fabuleuse aventure de l'OL en C1 : "Être allé en demi de Ligue des champions ? Je ressens beaucoup de fierté d'avoir participé à cette aventure avec mon club de toujours. Est-ce que j'ai eu peur de faire la saison de trop à l'OL ? Sincèrement, non. J'avais décidé de moi-même de continuer l'aventure avec mon club formateur alors que j'avais plusieurs possibilités de partir. Il y avait beaucoup de joueurs importants qui avaient quitté le club, et je ne voulais pas ajouter mon nom à la liste (...) Mon avenir ? (Il réfléchit) Je ne suis pas encore parti. Donc, je ne me pose pas cette question".