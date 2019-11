Mercato, Ocampos aurait voulu poursuivre à l'OM

Après quatre saisons passées à l’OM, Lucas Ocampos a dû quitter le club phocéen cet été, alors qu'il ne le désirait pas.

Après s'être imposé à Séville depuis l'entame de la campagne, Séville cette saison et été convoqué en sélection, Lucas Ocampos a confié à beIN Sports qu'il espérait rester à Marseille l’été dernier :

« Parfois tu entres et parfois tu n’entres pas dans les plans d’un nouveau projet, d’un nouveau staff technique. Avec Rudi, j’ai toujours joué, il m’a fait me sentir important. Mais au début de l’année, le club ne m’avait pas encore proposé, après toutes ces saisons, de prolongation de contrat. Ils connaissaient mon intention de prolonger. C’est le football, tu dois parfois quitter un endroit où tu te sens bien, pour saisir un nouveau défi et de nouvelles opportunités. Mais je garderai toujours un bon souvenir de Marseille », a dit le joueur argentin.

Pour rappel, Séville a fixé la clause d'Ocampos à 70 millions d’euros.