La stat très inquiétante du Barça à l'extérieur

Défait à l'extérieur face à Levante samedi soir, le Barça présente un bilan ridicule loin de ses bases.

Le Barça souffre loin de ses bases depuis l'entame de la campagne. Au Camp Nou, les Catalans ont remporté cinq victoires sur cinq, mais après des succès sur acquis sur les scores de 2-0 et 3-0 à et , la situation s'est encore détériorée.

Les Blaugrana sont toujours leaders en malgré leur innocuité à l'extérieur. En , les coéquipiers de Gerard Piqué ont fait match nul avec Dortmund et ont battu le Slavia de justesse. Ter Stegen a sauvé le Barça en Europe, mais en championnat, le portier allemand n'y est pas parvenu.

LeBarca signe cette saison ses plus mauvais résultats à l'extérieur depuis la saison 2007-08 avec Frank Rijkaard aux commandes.

Deux victoires, un match nul (Osasuna) et trois défaites (Athletic, Grenade et ). Sept points sur 18 et ce, face à des équipes ne jouant pas en Europe et qui ne luttent pas pour le titre.

Pour rappel, en 2007-08, le Barça avait fini deuxième de .