Mercato - Nice ne garde pas Durmisi, Wagué et Ounas

L'OGC Nice annonce ce mardi qu'il ne lèvera pas l'option d'achat pour Riza Durmisi, Moussa Wagué et Adam Ounas.

Riza Durmisi ne reportera pas le maillot de l'OGC Nice. Dans un communiqué publié ce mardi, le club azuréen annonce qu'il ne lèvera pas l'option d'achat pour le latéral gauche, prêté par la lors du mercato hivernal.

🔴 L’ #OGCNice ne lèvera pas l’option d’achat pour Riza Durmisi.



Good luck Riza ! https://t.co/mklUXCu0Gc — OGC Nice (@ogcnice) May 5, 2020

Le défenseur de 26 ans avait pris part à cinq rencontres avec l'équipe entraînée par Patrick Vieira : deux matches de et un match de .

"Informé de cette décision, l’international Danois a avec élégance remercié le club pour l’opportunité donnée, et souhaité le meilleur aux Aiglons. L’OGC Nice lui adresse également tous ses voeux de succès" , est-il indiqué dans le message publié par le Gym.

Un peu plus tard dans l'après-midi, Nice a confirmé également les départs de Moussa Wagué et Adam Ounas. Le premier était prêté par le . Il a partcipé à cinq rencontres en et ne sera pas prolongé. Le second était arrivé du Napoli, mais l'option d'achat pour l'Algérien ne sera pas levée.

L'ancien Bordelais a joué 16 matches de championnat et 3 matches de Coupe. Il termine son aventure à Nice avec 4 buts et 4 passes décisives.