Mercato Nice : les arrivées et les départs lors du marché estival des transferts 2019

Ça y est ! Le mercato d'été 2019 est officiellement ouvert en France depuis le 11 juin. Goal dresse la liste des arrivées et des départs à Nice.

Nice : les enjeux du mercato d'été 2019

Le mercato estival n'a pas encore pleinement commencé du côté de l'OGC Nice, qui attend de probablement changer de propriétaire avant de lancer les grandes mannoeuvres. Le milliardaire britannique Jim Ratcliffe, évoqué depuis plusieurs mois, pourrait en effet racheter le club. La première fortune d'outre-manche aurait en effet transmis une première offre de 100 millions d'euros aux actuels actionnaires.

Une situation qui devra se décanter avant de pouvoir envisager réaliser plusieurs dossiers chauds. Pour autant, ce mercato ne devrait pas être de tout repos puisque Patrick Vieira a déjà exprimé sa volonté de voir arriver des renforts pour faire progresser son équipe, après une première saison sur le banc azuréen conclue à une honorable 7e place.

"On veut commencer à travailler sur l'année prochaine parce que faire une deuxième année comme ça ce sera très compliqué, annonçait-il dans la foulée de la victoire contre lors de l'ultime journée, le 24 mai dernier (2-0). On a besoin d'améliorer le groupe, l'effectif. On a besoin de plus de concurrence pour pouvoir finir plus haut."

L'article continue ci-dessous

Des arrivées qui pourraient bien concerner le secteur offensif, point faible du Gym cette saison. Très critique envers Mario Balotelli - muet jusqu'en janvier avant de partir pour l'OM -, Vieira a été contraint de s'adapter. Son équipe a terminé avec seulement 30 buts inscrits en 38 journées, soit la 18e attaque du championnat. Seuls (28) et (29), tous deux relégués, n'ont pas atteint ce total. Pire, le meilleur buteur du club, Allan Saint-Maximin est sur le départ. La priorité devrait donc être donnée à l'attaque dans le sens des arrivées.

Côté départ, plusieurs cadres pourraient s'en aller. "Certains joueurs ont des bons de sortie (Tameze, Saint-Maximin). (...) Si on ne reçoit pas d'offre à la hauteur de nos attentes, ils resteront. Pour ceux qui partiront, ça voudra dire que leur départ sert les intérêts du club, expliquait le président Gauthier Ganaye en fin de saison. On se fixe toujours des objectifs [de vente]. Entre 40 et 45 millions d'euros, je pense qu'on va y arriver."

Nice : les départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Albert Rafetraniaina Milieu Fin de contrat

Nice : les rumeurs de départs du mercato estival 2019

Joueur Position Destination Youcef Attal Latéral/milieu droit PSG, Clubs étrangers Allan Saint-Maximin Attaquant , Adrien Tameze Milieu Bergame Malang Sarr Défenseur Walter Benitez Gardien , Newcastle, Olivier Boscagli Défenseur Saint-Etienne Jean-Victor Makengo Milieu , prêt

Nice : les arrivées du mercato estival 2019

Joueur Position Provenance Vincent Marcel Milieu droit ( ), retour de prêt Romain Perraud Latéral gauche ( ), retour de prêt

Nice : les rumeurs d'arrivées du mercato estival 2019

Nice, Grimandi confirme son intérêt pour Olivier Giroud