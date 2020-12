Mercato - Nice : la tentation Kristoffer Ajer (Celtic), dès cet hiver ?

INFO GOAL - L'OGC Nice prospecte le marché à la recherche d'un défenseur pour cet hiver. Le profil de Kristoffer Ajer (Celtic) est étudié de près.

Depuis plusieurs semaines, l'OGC Nice s'est mis en quête d'un défenseur central pour compenser la grave blessure de Dante, 37 ans et absent pour de longs mois. "Oui on est au travail pour recruter un défenseur. C'est facile de prendre un joueur mais on recherche des caractéristiques spécifiques et pas juste rajouter un joueur à l'équipe", avait déclaré Julien Fournier, directeur du football du Gym, dans des propos relayés par RMC Sport.

Ajer, titulaire indiscutable au Celtic

De nombreux profils ont été proposés aux décideurs niçois qui s'intéressent de près à Kristoffer Ajer, selon les informations de Goal. Le Norvégien de 22 ans joue au Celtic FC, qu'il a rejoint en 2016, et où il est sous contrat jusqu'en 2022.

Son profil est d'autant plus intéressant qu'il est titulaire indiscutable au Celtic et capable de jouer dans plusieurs systèmes. Cette saison, il a évolué comme axial gauche et axial droit dans une défense à deux ou trois centraux. Il a notamment signé une passe décisive contre (3-2) en .

Son nom a déjà circulé du côté de Milan

Le Celtic est éliminé de toutes compétitions européennes après avoir terminé à la dernière place de son groupe en C3. Le club écossais a aussi pris du retard dans la course au titre en perdant beaucoup de terrain sur les Rangers, son principal concurrent.

Kristoffer Ajer, 1m98, ne serait pas contre un départ. Au Celtic, on ne cache pas non plus qu'il plaît à plusieurs clubs. Son nom a déjà circulé du côté de l' qu'il a aussi affronté en Ligue Europa cette saison. En revanche, il faudra mettre la main à la poche pour le recruter, car sa cote sur le marché est estimée à près de 12 millions d'euros. Un montant conséquent qui pourrait effrayer certains clubs intéressés. Le mercato hivernal ouvre le 2 janvier en .

En attendant, les Aiglons ont annoncé ce vendredi la prolongation de contrat de Dante en dépit de sa blessure aux ligaments croisés.