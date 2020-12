Dante prolonge avec Nice

Blessé jusqu'en fin de saison, Dante a tout de même vu l'OGC Nice prolonger son contrat. Une belle nouvelle pour le défenseur Brésilien.

Belle marque de reconnaissance de la part de l'OGC Nice envers son défenseur central Dante. En fin de contrat à l'issue de la saison et gravement blessé au genou, le défenseur central brésilien a vu le club de la Côte d'Azur lui offrir une prolongation de contrat.

Du haut de ses 37 ans, l'ancien joueur du va donc poursuivre l'aventure avec les Azuréens. Arrivé à Nice à l'été 2016 après une saison à Wolfsburg, il compte 160 apparitions avec le club, pour six buts et sept passes décisives.

"On sait tous qu'ici une parole reste une parole, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux pour annoncer la bonne nouvelle. Je vous confie aussi que c'est mon plus gros cadeau de Noël. Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont fait confiance, et je vous promets de travailler très très dur pour revenir encore plus fort et porter nos couleurs avec beaucoup de fierté."

Si la durée de la prolongation n'a pas été communiquée, celui qui souffre d'une rupture des ligaments croisés depuis près de deux mois sera particulièrement attendu à son retour avec le groupe pour apporter sa grande expérience. D'autant plus dans un groupe jeune voulu par le projet Inéos.

L'article continue ci-dessous

En son absence, l'arrière-garde azuréenne a régulièrement été en difficulté, au coeur d'une série de mauvais résultats qui a provoqué l'élimination en et le départ de Patrick Vieira de son poste d'entraîneur.

Depuis la nommination d'Ursea, les Niçois restent sur deux clean-sheet en championnat, et ont même renoué avec la victoire ce mercredi à Nîmes (0-2). Plutôt de bon augure avant de recevoir l'Olympique Lyonnais ce samedi. Restera ensuite la réception de Lorient pour tenter de se replacer au classement avant la trêve.

Ambitieux après un joli mercato cet été et une participation européenne, Nice n'a pas vécu une première partie de saison rêvée, mais peut encore espérer terminer dans la première partie du tableau avec deux bons résultats lors de ces deux rencontres.