Mercato PSG - Le Barça prépare une offre écrite pour Neymar

Une première offre "officielle" serait sur le point d'être soumise par le Barça au PSG pour Neymar, selon les informations de la radio catalane RAC-1

De nouveau absent sur la feuille de match dimanche à Rennes (défaite 1-2), le cas de Neymar continue de susciter de nombreux fantasmes à moins de deux semaines de la fermeture du mercato en et en . La star brésilienne, qui voudrait toujours quitter le , attendrait que le FC Barcelone se mobilise pour son retour, deux ans après son départ.

Selon la RAC-1, les dirigeants des Blaugrana seraient sur le point de transmettre une première offre écrite et officielle à leurs homologues parisiens. Cette décision a été prise suite à une réunion tenue ce lundi matin par l'état-major du club catalan, dont Josep Bartomeu.

Un dirigeant du Barça se montre optimiste

"Nous sommes confiants, il y a une chance", a indiqué l'un des dirigeants du à la radio espagnole, preuve que la formation entraînée par Ernesto Valverde ne lâcherait pas l'affaire concernant ce dossier complexe. Pour rappel, Neymar avait été recruté pour 222 millions d'euros à l'été 2017 par le PSG.

Reste à savoir comment le FCB s'y prendrait pour convaincre le club de la capitale de lâcher le joueur le plus cher de l'histoire. Un prêt avec obligation d'achat a notamment été évoqué la semaine dernière, tout comme un possible échange avec Ivan Rakitic, Nelson Semedo ou encore Ousmane Dembélé.

De son côté, Thomas Tuchel estime que la perte de Neymar, si elle intervient, ne pourra pas se dérouler sans un recrutement à son poste. "Si on perd Neymar, on ne peut pas le perdre sans recrutement. Et s'il est là, on aura un joueur qui peut gagner des un contre un, car c'est quelque fois nécessaire", a indiqué le technicien allemand du côté de Rennes.