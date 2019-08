Mercato - Marcelo Teixeira : "Je me suis assuré que Neymar ne rejoigne pas le Real Madrid"

L'ancien président de Santos a déjà empêché le Brésilien de rejoindre le Real Madrid, mais concède qu'il fait partie des plus grands actuellement.

Désireux de quitter le PSG cet été, Neymar pourrait rejoindre le avant la fin du mercato estival, le 2 septembre prochain. L'international brésilien aurait déjà pu évoluer à Santiago Bernabeu par le passé, mais alors qu'il était courtisé par les deux géants espagnols, il a tranché en faveur du . Dans une interview accordée à As, Marcelo Teixeira, l'ancien président de Santos, a révélé avoir empêché le départ de l'international brésilien chez les Merengue alors que le joueur évoluait encore au Brésil.

"Il a été époustouflé par les Galactiques, mais avec le temps, nous avons réussi à parler à son père et à lui faire une offre lui rapportant un million de dollars. Il a rapidement accepté. Tout mon conseil d'administration m'a dit que j'étais fou, mais nous savions tous que Neymar était quelqu'un de spécial. Le garder était essentiel pour Santos et pour ce que le camp avait réussi à réaliser avec lui au centre de ce projet. C’était une décision difficile que je devais prendre moi-même, mais c’était ce qu’il fallait faire à ce moment-là", a avoué Marcelo Teixeira.

"Neymar peut rivaliser avec Messi et Cristiano Ronaldo"

"Non, à ce moment-là, nous n'avons pas parlé au Real Madrid. Et bien, s'il ne s'est pas rendu avant à Bernabeu, c'est parce que j'ai empêché que cela se produise, en prenant les mesures dont je vous ai parlé. La relation de Santos avec le Real Madrid était problématique à cette époque en raison du départ de Robinho. Mais à la fin, nous avons gardé nos droits sur Neymar et les relations ont été bonnes par la suite", a ajouté le Brésilien.

Marcelo Teixeira a encensé son ancien protégé et considère qu'au PSG, au Real Madrid, au FC Barcelone, ou ailleurs, il apportera tout son talent dans son équipe : "Neymar est l'un des meilleurs joueurs du monde. Si vous regardez sa qualité individuelle, je pense qu'il a le don pour rivaliser même avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo. Je suis convaincu que cela se produira. Il est bien conseillé par ses représentants".

"Mais je lui conseillerais de jouer au football et de démontrer les capacités uniques qu'il possède, qui sont le fruit d'un travail acharné et de son dévouement, bien sûr, mais surtout du talent conféré par Dieu. Toute équipe de football du monde que Neymar décide de rejoindre obtiendra un professionnel de premier plan qui fera la différence sur le terrain. Nous verrons s'il finira ou non à Madrid. comme je le dis, c'est un joueur qui ferait une différence pour n'importe quel camp", a conclu l'ancien président de Santos.