Mercato : Moussa Diaby futur coéquipier de Cristiano Ronaldo ?

Ciblé en Angleterre, l'international français est la dernière cible de choix du club d'Al-Nassr en Arabie Saoudite.

L'Europe est désormais prévenue de la menace que représente l'Arabie Saoudite sur le marché des transferts. Les clubs de la Saudi Pro League ont effectué un beau marché en Europe cet été et ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Alors que de nombreuses stars ont rejoint Cristiano Ronaldo, arrivé au Moyen Orient l'hiver dernier, désormais les clubs s'attaquent à de jeunes joueurs à fort potentiels.

40 millions d'euros sur la table

Selon les informations de RMC Sport et de Foot Mercato le dernier joueur en date à avoir été ciblé par un club saoudien, et plus particulièrement par Al Nassr, n'est autre que Moussa Diaby. Courtisé en Angleterre par Aston Villa, l'international français est dans le viseur du club de Cristiano Ronaldo.

Selon les informations des deux médias français, Al Nassr a d'ores et déjà dégainé une première offre pour l'ailier du Bayer Leverkusen s'élevant à 38 millions d'euros, plus cinq millions d'euros de bonus. Une belle offre à laquelle le club allemand n'a pas répondu pour le moment.

Silence radio à Leverkusen et du clan Diaby

Toutefois, pour rappel, le Bayer Leverkusen a déjà repoussé des avances pour Moussa Diaby cet été et notamment l'offre d'Aston Villa s'élevant à 40 millions d'euros, plus 7 millions d'euros de bonus. La logique voudrait donc que le Bayer Leverkusen tente de faire monter les enchères avec Al Nassr avant d'éventuellement accepter.

Après avoir échoué à faire venir Hakim Ziyech en raison d'une visite médicale défectueuse, Al Nassr, qui pour le moment est interdit de recrutement par la FIFA mais a fait appel de cette décision, cherche toujours un attaquant pour venir épauler Cristiano Ronaldo la saison prochaine.

Même si le Bayer Leverkusen venait à accepter l'offre d'Al Nassr, la position de Moussa Diaby concernant un transfert en Arabie Saoudite n'est pas connue pour le moment. Auteur de 14 buts et 11 passes décisives en 48 matches la saison dernière, Moussa Diaby préférerait sûrement rester en Europe pour continuer à se battre pour une place en équipe de France, et il faudra être très convaincant pour le faire abandonner ce rêve.