Mercato - Mbappé refuserait de prolonger son contrat avec le PSG, le Real à l’affût en 2020

Selon la presse espagnole, Kylian Mbappé ne prolongera pas son contrat avec le Paris Saint-Germain, qui prendra fin en 2022.

Depuis ses premiers dribbles sur les terrains de Bondy, Kylian Mbappé a un plan de carrière bien précis. C’est pour cette raison que, dès son plus jeune âge, le Tricolore a refusé les offres des plus grands cadors européens afin de poursuivre sa formation dans l’Hexagone, plus précisément du côté de l’AS . Et lorsque le Rocher est devenu trop petit pour lui, KM7 a choisi de rejoindre le .

"Il semble clair que Mbappé n’envisage pas de s’inscrire dans la durée au PSG"

Lors de ce fameux été 2017, Mbappé avait encore une fois l’Europe à ses pieds, mais le jeune attaquant (20 ans) a un plan de carrière bien précis. Une «feuille de route» que Marca pense connaître sur le bout des doigts, puisque nos confrères en font justement leur Une ce samedi. Et, cela n’étonnera personne, selon le quotidien espagnol, cette trajectoire devrait mener le champion du monde au dans un futur proche.

#LaPortada La hoja de ruta de Mbappé https://t.co/yYdRJl2Joh

— MARCA (@marca) 29 juin 2019

"Il semble clair que Mbappé n’envisage pas de s’inscrire dans la durée avec le PSG", écrit même le quotidien espagnol. D’après Marca, l’ancien joueur de Monaco ne se sent pas estimé à sa juste valeur dans la capitale française. Jusqu’ici, rien de choquant, l’international français ayant lui-même soulevé ce point important lors de la dernière cérémonie des Trophées UNFP. Une déclaration qui avait fait couler beaucoup d’encre des deux côtés des Pyrénées.

Al-Khelaïfi ferme la porte

"J’arrive à un second tournant de ma carrière. J’ai découvert énormément de choses ici. Je sens que c’est le moment d’avoir plus de responsabilités. J’espère que ce sera peut-être au PSG, ce serait avec grand plaisir. Ou ce sera peut-être ailleurs, pour un nouveau projet", avait-il lâché sur scène, devant ses dirigeants et coéquipiers. Mais cela n’avait pas empêché son président, Nasser Al-Khelaïfi, de fermer la porte à son départ quelques semaines plus tard.

"Il souhaite être davantage impliqué dans notre projet pour grandir avec l'équipe, le club. Mais je lui ai expliqué que les responsabilités, ça ne se demande pas. Il faut aller les chercher, parfois même les arracher. On n'attend pas, on provoque. Comme il est très intelligent, je suis sûr qu'il a compris. (...) Est-ce qu'il sera toujours au PSG l'an prochain ? Je ne suis pas sûr à 100% mais à 200% ! Je ne lâcherai pas ce joueur dingue", avait répondu le président parisien dans France Football.

Une stratégie originale pour forcer son transfert ?

La porte semble donc fermée à double tour pour ce mercato estival. Quid du prochain ? Selon Marca, tout se jouera bien en 2020. Et pour cela, Mbappé - qui estimerait que le PSG ne pourra pas l’aider à devenir une star mondiale - aurait une stratégie : ne pas prolonger son contrat, qui court jusqu’en 2022. Dans un an, le natif de Bondy n’aura plus que 24 mois sur son bail, et cela pourrait forcer sa direction à envisager son transfert.

Selon Marca, cette "feuille de route" le conduira donc au Real Madrid, qui sera alors prêt à débourser une indemnité de transfert record pour le recruter. Nos confrères expliquent qu’en attendant, le champion du monde ne cédera pas aux offres de prolongation mirobolantes du PSG. Un scénario qui semble tout de même farfelu…