Mercato - Maurizio Sarri (Chelsea) a trouvé un accord avec la Juventus Turin

L'entraîneur italien de Chelsea a conclu un accord avec les Champions de Serie A et a demandé aux Blues de le libérer de son contrat.

Maurizio Sarri a conclu un accord avec la pour devenir le prochain entraîneur des champions de , et a même demandé aux Blues de de le libérer de son contrat pour rejoindre les Bianconeri. En effet, selon les informations de Goal, Fali Ramadani, l'agent de Sarri, a rencontré vendredi la direction de Chelsea pour discuter de l'avenir de son client, alors que le départ vers Turin se rapproche de plus en plus.

Maurizio Sarri, âgé de 60 ans, avait l’intention d’attendre la fin de la saison, et plus particulièrement l'issue de la finale de la , pour examiner le sujet de ce qui allait suivre dans sa carrière. Mais l'entraîneur de Chelsea a reçu une offre de la Juventus lui proposant de lui verser 7 millions d’euros par an pour succéder à Massimiliano Allegri, qui avait permis à la Vieille Dame de décrocher cinq titres consécutifs ces dernières saisons.

Fali Ramadani a annoncé la nouvelle à Chelsea, ainsi que la demande de Sarri d'être autorisé à rejoindre la Juventus, bien que les Blues mettent quelques jours avant de fournir une réponse au manager. Et pour cause, Chelsea ne veut, pour l'heure, pas entendre parler d'un départ de Maurizio Sarri, arrivé l'été dernier en , et souhaite trouver son successeur avant de donner son feu vert au départ de son technicien.

Sujet aux critiques Outre-Manche, Maurizio Sarri bien décidé à retourner en

L'ancienne star de Chelsea et actuel directeur du club de Derby County, Frank Lampard, a été associé à ce poste ces dernières semaines, bien que l'ancien milieu de terrain des Blues ait minimisé ces informations suite à la défaite 2-1 de son équipe face à lors des barrages de Championship.

Sarri semble avoir devancé une longue liste de candidats au poste d'entraîneur, un trio composé de techniciens tels que Mauricio Pochettino, Pep Guardiola et Jurgen Klopp avait été établi mais ces derniers étaient peu susceptibles de partir pour Turin en raison de leurs bonnes relations avec leurs clubs actuels.

Après avoir été sujet à des critiques sur son travail pendant la majeure partie de la saison et avoir entretenu des relations difficiles avec les supporters de Chelsea, Sarri ne partageait pas le même lien avec le club que ses collègues de .

Si Sarri devait partir pour la Juventus, il quittera Chelsea après avoir amélioré la position d'un club laissé en difficultés par Antonio Conte (qui lui s'est engagé à l' ) en 2017-2018, passant de la cinquième à la troisième place, avant de qualifier le club en .

Il a également guidé les Blues vers deux finales, s'inclinant face à aux tirs aux buts de la Coupe Carabao, avant de battre , son rival londonien, 4-1 en finale de la Ligue Europa, le 29 mai dernier, à Bakou. À la Juventus Turin, Sarri rejoindra un ancien rival, après avoir guidé Napoli de 2015 à 2018 et les avoir menés à une deuxième place derrière cette même Juventus Turin... Mais retrouvera la , un championnat qu'il affectionne.