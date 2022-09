Mercato : Marcos Alonso rejoint le Barça à son tour

Le latéral gauche espagnol n'était plus désiré à Chelsea après l'arrivée de Cucurella, et a donc rejoint la Catalogne.

Le FC Barcelone a finalisé la signature de Marcos Alonso, le défenseur gauche de Chelsea, sur un transfert gratuit, ce qui complète la révolution estivale de Xavi au Camp Nou.

Un an à Barcelone

L'Espagnol était lié aux Blaugrana depuis plusieurs mois, et était tombé plus bas dans la hiérarchie défensive des Blues après l'arrivée de Marc Cucurella à Stamford Bridge en provenance de Brighton en août.

Alonso a initialement rejoint Chelsea à l'été 2016 en provenance de la Fiorentina et a fait plus de 150 apparitions en Premier League pour le club londonien, mais il a maintenant décidé de relever un nouveau défi avec le Barca. Il a signé un contrat d'un an valable jusqu'en juin 2023.

Un transfert libre

Chelsea a résilié le contrat d'Alonso le jour de l'échéance, ce qui a permis au Barça de disposer d'un peu de temps pour enregistrer le joueur.

Les joueurs ne sont pas autorisés à s'inscrire dans un autre club si leur contrat est résilié après la fermeture de la fenêtre de transfert. Alonso n'a pas joué pour Chelsea cette saison car il cherchait à quitter le club.

Il est peu probable qu'Alonso fasse ses débuts en Liga en septembre, lors du déplacement du Barca à Séville, mais il pourrait jouer lors du premier match de la Ligue des champions contre le Viktoria Plzen le 7 septembre.

Il devra cependant faire face à une rude concurrence pour remplacer Jordi Alba et Alex Balde, qui n'ont joué que deux matchs chacun cette saison.