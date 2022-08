Mercato - Manchester United : Bruno Fernandes sera "heureux" pour Cristiano Ronaldo s'il part

Bruno Fernandes affirme qu'il sera "heureux" pour Cristiano Ronaldo si son coéquipier portugais décide de quitter Manchester United.

A neuf jours de la fin du mercato estival personne ne sait de quoi sera fait l'avenir de Cristiano Ronaldo. Désireux de quitter Manchester United au début de l'été, le Portugais a ensuite fait son retour avec le groupe première pour le début de la saison, mais les mauvais résultats des Red Devils ont encore plus augmenté sa frustration et ses envies de départ.

"Je sais des choses, mais Ronaldo en parlera"

Ce lundi soir, face à Liverpool, Cristiano Ronaldo a été mis sur le banc de touche par Erik Ten Hag et n'a joué que cinq petites minutes lors du succès des Red Devils. Une situation qui risque de relancer le dossier concernant son futur dans le Nord de l'Angleterre. Il y a quelques jours, Cristiano Ronaldo a promis de parler "bientôt" pour révéler la vérité à son sujet et sur les nombreuses rumeurs sorties tout au long de l'été.

Manchester United lance enfin sa saison en battant Liverpool d'une courte tête (2-1)

En attendant, Erik Ten Hag qui a assuré après la victoire contre Liverpool que Cristiano Ronaldo avait un futur à Manchester United et Bruno Fernandes ont eux dû s'exprimer concernant le futur du Portugais. Interrogé par la chaîne portugaise Eleven Sports après la rencontre, le milieu de terrain portugais n'a pas botté en touche au sujet de l'avenir de son compatriote.

"Le plus important, c'est qu'il soit heureux"

"Il y a beaucoup de spéculations, mais il n'y a personne de mieux que Cristiano Ronaldo pour en parler. Je sais peut-être une chose ou deux, mais je ne serai pas celui qui le dira. Pour l'instant, c'est un joueur de United, je ne sais rien de son avenir, s'il va partir ou non. Comme il l'a dit, il parlera bientôt et ils auront le temps d'entendre ses mots et ce qu'il a à dire", a expliqué Bruno Fernandes.

Mercato : Pisté par Manchester United, Antony garde le suspense sur son avenir

"Je ne pense pas que quiconque ait montré jusqu'à présent qu'il n'y avait aucun intérêt à ce que Cristiano ne reste pas. Il peut continuer à un haut niveau et nous donner beaucoup de buts mais c'est sa décision. Nous devons respecter ce qu'il veut faire, quoi qu'il veuille faire. S'il reste, nous en serons heureux, s'il part parce qu'il pense que c'est mieux pour lui, je serai personnellement heureux pour lui. Le plus important est qu'il aille bien, au plus haut niveau et qu'il rende notre pays fier", a conclu l'ancien du Sporting.

Visiblement, Bruno Fernandes connaît la vérité et les intentions concernant le futur de Cristiano Ronaldo, mais préfère laisser le principal intéressé lever le voile sur cette affaire. Quoi qu'il advienne, le feuilleton Cristiano Ronaldo sera réglé le 1er septembre prochain, date de la fermeture du mercato estival, dans les principaux championnats européens, et il n'est pas impossible que quelques jours plus tard, le Portugais honore sa parole avec l'interview promise et que beaucoup attendent le pied ferme.