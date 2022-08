Manchester United lance enfin sa saison en battant Liverpool d'une courte tête (2-1)

En clôture de la 3e journée de Premier League, Manchester United a signé son premier succès de la saison en battant Liverpool 2-1.

D'ordinaire, Manchester United et Liverpool s'affrontent pour le titre ou une place en Ligue des champions. Mais ce lundi soir, les deux clubs étaient sous pression en raison d'un début de saison manqué : deux défaites pour les Red Devils et deux nuls pour les Reds.

Ronaldo et Maguire sur le banc

L'ambiance était même électrique à Old Trafford avant le match en raison de l'opposition des supporters mancunien à la famille Glazer, les propriétaires du club.

Au coup d'envoi du match, on notait les absences de Cristiano Ronaldo et d'Harry Maguire dans le onze de départ de Manchester montrant la volonté d'Erik ten Hag de marquer son territoire.

Le début du match était fidèle à ce qu'on attend de cette rivalité séculaire : intense, engagé, acharné et surtout, passionnant.

Le joli but de Sancho

Anthony Elanga était le premier à se mettre en évidence en expédiant une lourde frappe sur le poteau d'Alisson (10e).

Quelques minutes plus tard, Jadon Sancho faisait exploser de joie Old Trafford : l'attaquant enrhumait James Milner d'une superbe feinte avant d'ajuster Alisson (16e).

Si Liverpool avait la possession du ballon (70% lors du premier acte), c'est United qui se procurait les occasions les plus franches, à l'image de ce coup franc d'Eriksen qui obligeait Alisson à effectuer une superbe parade pour éviter un deuxième but (25e).

Mais l'équipe mancunienne étant encore convalescente, elle faisait preuve parfois de maladresse à l'image de Bruno Fernandes à deux doigts de concéder un penalty en dégageant sur Martinez, son propre coéquipier, tout heureux de voir le ballon touché son corps et non sa main (41e) !

Le caviar de Martial pour Rahsford

Au retour des vestiaires, Ten Hag lançait Martial à la place d'Elanga. Un choix payant puisque le Français, d'une superbe passe, lançait Rahsford en profondeur. L'attaquant anglais filait droit au but et remportait son duel face à Alisson portant ainsi le score à 2-0 (53e).

Après ce deuxième but encaissé, Liverpool se réveillait et De Gea repoussait un tir de Luis Diaz (55e).

Rashford (56e, 75e) et Bruno Fernandes (61e) manquaient ensuite l'opportunité de mettre Manchester United définitivement à l'abri.

Forcément, à force de louper le 3-0, Manchester United s'exposait au retour de Liverpool. Il arrivait à la 81e : De Gea repoussait une tentative de Fabio Carvalho mais Mohamed Salah, en embuscade, poussait le ballon de la tête dans les buts.

Liverpool tentait le tout pour le tout pour égaliser mais Manchester United résistait et après six minutes d'arrêt de jeu, le coup de sifflet final de l'arbitre délivrait Old Trafford.

Manchester United n'est plus dernier et sort de la zone rouge

Grâce à ce succès étriqué, son premier de la saison, Manchester United quitte sa dernière place et la zone rouge pour remonter au 14e rang avec 3 points.

En revanche, Liverpool continue de faire grise-mine. Les hommes de Jürgen Klopp subissent leur premier revers et n'ont toujours pas enregistré la moindre victoire. Ce soir, les Reds pointent à une seizième place, indigne de leur standing, avec deux petits points.