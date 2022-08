Mercato : Pisté par Manchester United, Antony garde le suspense sur son avenir

L'ailier brésilien se verrait bien rejoindre les Red Devils d'Erik ten Hag, mais l'Ajax a pour l'instant refusé deux première offres.

L'ailier de l'Ajax, Antony, a laissé entendre qu'il voulait quitter le club, alors que Manchester United continue de s'intéresser à lui. Manchester United suit Antony depuis juin et a déjà vu deux offres pour l'international brésilien rejetées par les champions néerlandais.

Le manager de Manchester United, Erik ten Hag, a entraîné Antony lorsqu'il était à la tête de l'Ajax, et il souhaite ardemment le revoir alors qu'il poursuit son remaniement de l'équipe à Old Trafford.

Antony répond aux rumeurs de Man Utd

Dans une interview accordée à De Telegraaf, Antony a déclaré qu'il ne prendrait une décision concernant son avenir qu'après avoir discuté avec ses proches et le club.

Il a déclaré : "Ce que je peux dire, c'est que je veux prendre la bonne décision avec ma famille, mes partenaires commerciaux et l'Ajax, ce qui est bon pour tout le monde. Au final, c'est Dieu qui détermine mon avenir."

Lorsqu'on lui demande s'il envisage de s'engager avec l'Ajax, Antony répond : "Non, pour être parfaitement honnête, je ne peux pas. Je me concentre maintenant sur la pratique du football et j'ai remis toutes les autres questions entre les mains de mes agents et de mon frère. Ils me conseilleront sur ce qui est le mieux."

Combien Man Utd devra-t-il payer pour signer Antony ?

La dernière offre de United pour Antony serait de l'ordre de 68 millions de livres sterling (80 millions d'euros), mais elle est encore loin de l'évaluation de l'Ajax pour le joueur, qui a encore trois ans de contrat.

Il a été suggéré que l'Ajax serait prêt à accepter une offre d'environ 76 millions de livres (90 millions d'euros) alors qu'il considère l'ailier de Chelsea Hakim Ziyech comme un remplaçant potentiel.

Selon des rapports publiés vendredi aux Pays-Bas, Antony s'entraîne désormais seul pour tenter de quitter le club, et on ne sait pas s'il jouera contre le Sparta Rotterdam dimanche.

Antony a brillé lors de ses deux saisons sous la direction de Ten Hag à l'Ajax, marquant 22 buts et enregistrant 20 passes décisives depuis le début de la saison 2020-21 pour s'imposer dans la sélection brésilienne.

Et peut-être sans surprise, le joueur de 22 ans pense que son ancien entraîneur est l'homme idéal pour faire progresser United, malgré leur mauvais début de saison.

"Manchester United va s'améliorer sous sa main", a-t-il déclaré à propos de Ten Hag. "Dans ses clubs précédents, il a prouvé que sa méthode fonctionne".