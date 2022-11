Mercato : Manchester United a trouvé le remplaçant de Cristiano Ronaldo

Après avoir résilié le contrat de Cristiano Ronaldo, Manchester United est en quête d'un successeur au Portugais en attaque et semble l'avoir trouvé.

Manchester United n'a pas tergiversé longtemps au moment de prendre une décision concernant l'avenir de Cristiano Ronaldo suite à son interview controversée accordée à Piers Morgan, dans laquelle il a fortement taillé le club mancunien. Les Red Devils ont purement et simplement résilié le contrat du quintuple Ballon d'Or la semaine dernière.

Une arrivée en prêt

A la rentrée, Erik Ten Hag sera donc orphelin, ou plutôt libéré, de Cristiano Ronaldo. Pour autant, même si le Portugais était remplaçant dans l'esprit du Néerlandais, il lui offrait une option supplémentaire en attaque. Et nul doute que l'ancien entraîneur de l'Ajax Amsterdam a fait passer le message à ses dirigeants, à savoir qu'après la perte de Cristiano Ronaldo, il faudra le remplacer numériquement.

En effet, au sein de son effectif et surtout de son attaque, Manchester United a certes du monde et des joueurs talentueux mais aussi beaucoup de joueurs sujets aux blessures comme Anthony Martial, Marcus Rashford et dans une moindre mesure Jadon Sancho. Avec les économies faites sur le salaire de Cristiano Ronaldo, Manchester United peut chercher un remplaçant de choix à CR7, sans pour autant signer une superstar.

Pulisic en pole, Gakpo en embuscade

Selon les informations d'ESPN, le successeur numérique de Cristiano Ronaldo à été d'ores et déjà été choisi. C'est Christian Pulisic qui est le joueur désiré par Erik Ten Hag et Manchester United pour venir renforcer l'attaque des Red Devils. Actuellement à la Coupe du monde avec les Etats-Unis, l'ailier américain n'est pas un titulaire indiscutable à Chelsea, loin de là, puisqu'il est barré par la forte concurrence à son poste, même si Graham Potter s'est tout de même appuyé sur lui depuis son arrivé sur le banc des Blues.

ESPN indique que Manchester United souhaite se faire prêter Christian Pulisic et que les Blues seraient enclin à le laisser filer lors du mercato hivernal. Toutefois, Manchester United n'est pas seul sur ce dossier. En effet, ESPN annonce que l'entourage du joueur américain a déjà commencé à chercher une porte de sortie à son joueur et qu'Arsenal, Newcastle ou encore le Borussia Dortmund, son ancien club, sont également intéressés.

Bien évidemment, si Christian Pulisic est la priorité de Manchester United pour renforcer son attaque, l'Américain n'est pas la seule cible des Red Devils. En cas d'échec des négociations, Manchester United penserait à Cody Gakpo, révélation de ce début de Coupe du monde, qui plaît énormément aux dirigeants mancuniens depuis l'été dernier, mais ce sera un tout autre prix que Christian Pulisic.