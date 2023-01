Mercato : Lorient cherche à s'offrir Alphonse Aréola

En quête d'un gardien, le FC Lorient serait entré en négociations avec West Ham pour recruter Alphonse Aréola sous la forme d'un prêt.

Le FC Lorient pourrait bien se faire dépouiller de ses meilleurs éléments sur ce mercato hivernal. Dango Ouattara est parti du côté de Bournemouth, permettant aux merlus d'encaisser un joli chèque de 23 millions d'euros, et les Cherries souhaitent également chiper Enzo Le Fée, tandis que l'Olympique de Marseille se rapproche d'un accord avec Terem Moffi, bien que Bamba Dieng pourrait faire le chemin inverse.

Lorient veut obtenir le prêt d'Aréola

Mais dans le sens des arrivées, le club breton cherche actuellement un gardien. Touché à la rotule, l'habituel titulaire Yvon Mvogo est absent depuis début novembre et sa sortie contre le PSG. Et si Vito Mannone donne satisfaction depuis, il pourrait bientôt voir arriver un sérieux concurrent dans les buts lorientais. D'après les informations de L'Équipe, le FCL chercherait à obtenir le prêt d'Alphonse Aréola en provenance de West Ham. Le champion du monde 2018, transféré définitivement dans le club londonien l'été dernier, doit se contenter d'un rôle de remplaçant cette saison et n'a disputé que deux matches en Premier League. Avec les récentes retraites internationales d'Hugo Lloris et Steve Mandanda, l'ancien Parisien pourrait voir d'un bon oeil un départ dans un club où il aura plus de temps de jeu.