Mercato, l’OM à l’assaut d’un indésirable du Barça ?

A la recherche d’élément offensif pour la saison prochaine, l’OM aurait couché le nom de Coutinho même si le salaire du Brésilien reste un frein.

Après Gerson, l’Olympique de Marseille va-t-il se mettre définitivement au brésilien ? Rien n’est encore acté déjà pour le milieu de Flamengo et c’est encore moins le cas pour la rumeur qui nous vient du Brésil.

Il est désormais presque assuré que l’avenir de Philippe Coutinho ne se situe plus du côté du FC Barcelone. Touché au ménisque, le meneur brésilien n’a pratiquement pas joué la saison dernière, ce qui a bien arrangé les caisses catalanes puisque l’ancien de Liverpool n’a toujours pas atteint les 100 matches avec les Blaugrana et donc 10 millions d’euros à ne pas envoyer chez les Reds. La situation financière et sportive du Barça pousse donc à imaginer un départ de Coutinho durant l’été.

Considéré comme l’un des plus gros flops du club en plus de son transfert comme le plus cher de l’histoire du Barça, Coutinho avait montré de belles choses durant la première partie de saison et peut surfer là-dessus pour attirer les courtisans.

Au Brésil, il est précisé que l'une des équipes les plus intéressées à s'attacher ses services dans les prochains mois est l'Olympique de Marseille. Les Français joueront en Ligue Europa la saison prochaine et leur entraîneur, Jorge Sampaoli (débarqué en mars), est toujours à la recherche de renforts de niveau pour son effectif.

L'opération économique ne sera pas facile du tout, puisque le salaire de Coutinho est l'un des plus élevés de l'effectif du Barça. Cependant, c'est un joueur que l'entraîneur argentin aime beaucoup et qui pourrait leur apporter le plus dont ils ont besoin pour se battre pour la Ligue 1 la saison prochaine.

Avec encore deux ans de contrat, le Barça devrait le vendre pour 48 millions d'euros pour amortir sa signature : un chiffre qui dans le contexte actuel ne pourrait être étudié que par des clubs de haut niveau. Quand on connait les finances de l’OM, difficile de croire à une telle arrivée sur la Canebière...