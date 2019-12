Mercato - OL : Giroud dans le viseur ?

Toujours à la recherche de renforts offensifs, l'Olympique Lyonnais se serait penché sur le dossier de l'international français des Blues.

C'est inéluctable, Olivier Giroud va quitter cet hiver. Troisième option à la pointe de l'attaque des Blues derrière Tammy Abraham et Michy Batshuayi, l'international français joue peu, trop peu. L'ancien attaquant de n'a joué qu'à cinq reprises en championnat cette saison et n'est plus apparu dans le groupe en depuis le 4 décembre dernier face à , où il était resté sur le banc durant toute la rencontre.

Qui plus est, maintenant que l'interdiction de recrutement de Chelsea a été levé, les Blues vont se renforcer cet hiver et Frank Lampard aimerait recruter un joueur pour compléter son attaque et épauler Tammy Abraham. Les Blues n'ont donc plus aucune raison de retenir Olivier Giroud coûte que coûte et ce dernier a tout intérêt à quitter le club londonien en janvier pour aller chercher du temps de jeu ailleurs et ainsi jouer l' avec la .

L'Inter en pole position ?

Si l' a été le club qui est revenu le plus avec insistance dans les rumeurs ces dernières semaines pour s'attacher les services d'Olivier Giroud, un autre vient de faire son entrée dans la danse. En effet, selon les informations de Le Progrès, l'Olympique Lyonnais serait désormais en train d'étudier le dossier menant à l'avant-centre de l'équipe de France afin de le rapatrier en cet hiver. La concurrence s'annonce rude avec le club italien pour les Gones.

Pour rappel, l'Olympique Lyonnais est dans le besoin de recruter plusieurs éléments lors du mercato hivernal. Les Gones seront privés de Memphis Depay et Jeff Reine-Adélaïde, dans le secteur offensif, jusqu'à la fin de la saison, tandis que Léo Dubois et Youssouf Koné sont eux également indisponibles pour plusieurs semaines. L'OL a déjà manifesté son souhait d'être actif sur le marché des transferts et aurait déjà tenté plusieurs pistes.

Les noms de Steven N’Zonzi (prêté par l’ à ), Lucas Digne ( ) et Kevin Gameiro ont fuité, tandis que Thomas Lemar aurait de son côté, d'ores et déjà, recalé l'Olympique Lyonnais. Le mercato d'hiver ne s'annonce pas simple pour Juninho et ses hommes. Autant dire que la piste menant à Olivier Giroud serait plus que sensé et permettrait aux Gones d'ajouter un renfort de choix en attaque, où seul Moussa Dembélé est capable d'occuper la pointe de l'attaque.