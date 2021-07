Mercato - Locatelli fait le point sur l'intérêt d'Arsenal et de la Juventus

Le milieu de terrain de Sassuolo, qui a attiré l'attention à l'Euro 2020, a laissé entendre qu'un déménagement à Turin serait son option préférée.

Manuel Locatelli admet que l'intérêt de la Juventus "est satisfaisant", le vainqueur de l'Euro 2020 semblant exclure un transfert à Arsenal cet été. La star de Sassuolo a attiré l'attention en étant très bon avec son pays lors du championnat d'Europe de cet été, avec notamment des performances impressionnantes en l'absence de Marco Verratti lors des deux premiers matches de la phase de poules où il figurait dans le onze de départ.

Sa réputation était déjà élevée avant le début du championnat d'Europe, les géants de la Serie A, la Juventus préparant une offensive pour le talentueux milieu de terrain, mais d'autres clubs – y compris les poids lourds de la Premier League – ont rejoint la chasse à sa signature au cours des dernières semaines. Arsenal s'étant montré très intéressé, comme l'a confirmé le PDG de Sassuolo à plusieurs reprises au cours de la compétition.

Manuel Locatelli prétend avoir prêté peu d'attention aux discussions sur le transfert pendant qu'il disputait l'Euro 2020 avec la Squadra Azzurra, mais l'Italien s'est confié à Sky Sport Italia, après le succès lors du championnat d'Europe, sur l'admiration qu'il provoque : "Jusqu'à présent, je n'y ai pas vraiment pensé, je ne pouvais pas. L'intérêt de la Juventus est satisfaisant, c'est une grande équipe et je l'ai dit plusieurs fois".

Manuel Locatelli est sorti du banc pour aider l'Italie à remporter la finale de l'Euro 2020. Il n'a pas été obligé de tirer un penalty car l'Angleterre a raté trois des leurs pour remettre aux Azzurri une couronne continentale. Le joueur de 23 ans avait cependant pris ses responsabilités lors de la séance des tirs au but en demi-finale face à l'Espagne, alors qu'il était également entré en jeu en cours de match, mais il avait manqué sa tentative.

Il était prêt à s'avancer à nouveau, mais était heureux de voir les autres faire le travail pour l'équipe de Roberto Mancini. Locatelli a ajouté sur son raté contre l'Espagne: "Le monde s'effondrait autour de moi et il (Giorgio Chiellini) n'arrêtait pas de répéter pour me rassurer, que nous allions gagner. Il m'a dit la même chose contre l'Angleterre et apparemment il avait raison. J'en aurais pris un. Quoi qu'il en soit, heureusement, les autres l'ont fait."

Auréolé d'un titre de champion d'Europe à 23 ans après une saison plus que prometteuse, Manuel Locatelli va voir sa carrière changer de dimension cet été. Une chose est sûre, le milieu de terrain italien ne jouera selon toute vraisemblance plus à Sassuolo la saison prochaine et aura un choix fort à faire entre rester en Serie A à la Juventus ou découvrir la Premier League. Et visiblement, Manuel Locatelli a déjà tranché.