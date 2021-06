La Juventus passe à l'offensive pour Locatelli

Les Bianconeri sont déterminés à se payer les services de l'une des révélations de l'Euro 2020.

La Juventus prépare une offre officielle pour le milieu de terrain de Sassuolo, Manuel Locatelli, et qui comportera 30 millions d'euros ainsi que les services de Radu Dragusin, Goal est en mesure de confnirmer.

Les Bianconeri suivaient ce joueur 23 ans depuis un certain temps. En avril dernier, Goal avait fait savoir qu'une proposition était en préparation en vue d'un transfert. Les efforts pour conclure un accord devraient maintenant s'intensifier suite aux exploits de Locatelli à l'Euro 2020.

La Juve est donc disposée à proposer un montage pour celui qui est considéré comme l'étoile montante du football italien. Les décideurs turinois espèrent qu'un accord avec Sassuolo pourra être réalisable en incluant l'un de leurs jeunes prometteurs.

Le jeune roumain Dragusin est très estimé à Turin, mais fait face à une concurrence féroce pour les places en défense du côté de l'Allianz Stadium. Le joueur de 19 ans pourrait donc être cédé afin de faciliter la signature de Locatelli.

Sassuolo reste en position de force concernant son joueur vedette. Ils évaluent Locatelli à environ 40 millions d'euros et ne sont pas prêts à assouplir leur position. D'autant plus que ce milieu relayeur a vu sa valeur augmenter ces derniers jours avec les deux buts inscrits lors de sa dernière sortie contre la Suisse.

De ce fait, Sassuolo ne se précipitera pas dans aucun accord et la Juve devra peut-être faire plus d'efforts, surtout qu'il y a aussi des intérêts évoqués du côté de l'Angleterre pour la nouvelle pépite azzurra..

Concernant le principal intéressé, il reste imperturbable et concentré sur ses devoirs envers son pays. Il a déclaré dernièrement à propos des spéculations qu'il génère : "Les rumeurs circulent toujours. Je déciderai après le Championnat d'Europe. Il y a une compétition tellement importante dans laquelle jouer, et je ne me concentre que sur ça. Je me fie à ce qui se passe sur le terrain, aux vraies choses, tout le reste n'est que bruits de couloir, ça ne sert à rien d'en parler."