Mercato - Liverpool : Jürgen Klopp taille le FC Barcelone

L'entraîneur de Liverpool a ironisé après le mercato fastidieux du Barça, qui n'avait pourtant plus d'argent il y a un an.

Le FC Barcelone a été le club le plus actif sur le marché des transferts cet été. L'activité du Barça a surpris tout le monde puisqu'il y a un an presque jour pour jour Lionel Messi quittait le club catalan qui était en grande difficulté économique. Pourtant, cet été, le Barça a signé Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, achetés à prix d'or, ainsi que Franck Kessié et Andreas Christensen, libres de tout contrat.

"Si je n'ai pas d'argent, alors je ne dépense rien"

Dans un entretien accordé à Kicker, Jürgen Klopp a exprimé son incompréhension face au mercato du Barça : "Je ne le comprends pas, pour plusieurs raisons. Si vous me dites que je n’ai pas d’argent, alors je ne dépense rien. Ma carte de crédit a déjà été bloquée deux fois, heureusement c’était il y a plusieurs années. Je vois ça comme un fan de football, et je ne comprends pas".

"Le seul club que je connais qui a un jour vendu son stade et d’autres droits était le Borussia Dortmund. Aki Watzke (actuel propriétaire du BVB) a dû venir à la dernière seconde pour sauver le tout. Et je ne sais pas s’il y a un Aki Watzke à Barcelone. J’ai trouvé le club exceptionnel au cours des dernières décennies où j’ai regardé le football et j’espère qu’ils pourront s’en sortir", a ajouté l'Allemand.

Klopp tacle l'UEFA

Au cours du même entretien, Jurgen Klopp, s'en est pris une fois de plus au président de l'UEFA, Aleksander Ceferin, à propos de la charge de travail des footballeurs en raison du calendrier chargé des matches. Le plus haut responsable de l'UEFA avait précédemment déclaré que les salaires baisseraient s'il y avait moins de matches, en réponse directe aux critiques de Klopp et de Pep Guardiola, l'entraîneur de Manchester City.

"Je sais ce que signifie travailler. Je ne veux offenser personne, juste souligner à nouveau que ce jeu ne fonctionne pas sans les joueurs et qu'il n'est vraiment agréable que lorsque les meilleurs sont sur le terrain. Aleksander Ceferin sort du coin et fait une déclaration polémique selon laquelle les autres doivent travailler beaucoup plus. Je le sais, M. Ceferin n'a pas besoin de me le dire", a déploré l'entraîneur de Liverpool.

"Tout le monde fait de nouveaux tournois, personne ne pense aux joueurs. Pas un seul. On invente toujours de nouveaux tournois. Maintenant, on rend la Coupe du monde plus grande pour que d'autres équipes puissent aussi y participer. Nous agrandissons également le championnat d'Europe, c'est incroyable ! Il faut trouver une solution raisonnable. Elle ne consiste pas à inventer sans cesse de nouvelles compétitions et à les étendre. C'est de la folie. Je suis bien conscient que je gagne extrêmement bien ma vie avec toute cette histoire. J'ai suffisamment de vacances. Les joueurs n'en ont pas. Il faut que cela change à un moment donné", a conclu Jürgen Klopp.