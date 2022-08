Nunez, Diaz et pourquoi l'âme sud-américaine de Liverpool est là pour durer

Dans une interview exclusive accordée à GOAL, l'assistant de Jürgen Klopp, Pep Lijnders parle de deux recrutements qui ont changé la donne.

Les liens latins de Liverpool se développent rapidement, et pour Pep Lijnders, cela ne peut être qu'une bonne chose, quelque chose à célébrer et à apprécier. "Cette âme sud-américaine !", dit l'assistant manager des Reds en souriant. "C'est ce que nous voulons, et ce que nous aimons vraiment, vraiment, chez un joueur. Ils ont le feu, ils ont faim, ils courent énormément, et cela les rend parfaits pour nous".

"Luis Diaz, c'est l'eau dans le désert"

Il parle, bien sûr, de Luis Diaz et de Darwin Nunez, deux recrues à gros budget qui n'ont pas perdu de temps pour avoir un impact important à Anfield. "Des joueurs de très haut niveau", déclare Lijnders à GOAL, les yeux écarquillés. "Le meilleur joueur de Porto et le meilleur joueur de Benfica, et maintenant ils sont tous les deux à nous !". Son excitation est compréhensible, et son affection pour Diaz, en particulier, est mise à nu dans son nouveau livre, "Intensité", qui est sorti la semaine dernière et qui fournit un compte rendu convaincant et de première main de la remarquable campagne 2021-22 de Liverpool.

"Mon sentiment était que nous avions besoin de ce garçon comme de l'eau dans le désert", écrit Lijnders, et son intuition s'est avérée exacte. Arrivé fin janvier en provenance de Porto pour un montant de 60 millions d'euros, Luis Diaz s'est rapidement imposé comme l'un des joueurs clés de Liverpool, le "game changer" dont Jürgen Klopp avait parlé lors des réunions régulières de scouting et de recrutement du club.

"Nous n'avons jamais eu de doutes", affirme Lijnders aujourd'hui, plus de six mois après. "La seule chose était que nous le voulions vraiment en janvier. J'avais vraiment l'impression que ça passait ou ça casse. À un moment donné, il semblait que nous allions devoir attendre jusqu'à l'été, mais les choses ont changé, et nous en sommes très heureux. C'est tout à l'honneur de notre directeur sportif, Julian Ward, et de nos propriétaires. C'est une bonne période pour Liverpool, car tout est aligné. Nous prenons les décisions ensemble, et nous étions tous très enthousiastes à propos de Luis."

Diaz comparé à Stoichkov et Laudrup

L'impact de Luis Diaz a été immédiat. S'il était impressionnant à Porto, il a été tout simplement électrique depuis son arrivée dans la Mersey, un paquet d'énergie, de compétences et une menace constante sur le flanc gauche. Lijnders a adoré ce qu'il a vu, comparant le "style propre et technique" du Colombien à celui de Hristo Stoichkov ou Michael Laudrup. Il n'a jamais imaginé, dit-il, qu'un joueur puisse s'adapter à la façon de jouer de Liverpool aussi rapidement et aussi facilement.

"L'équipe avait besoin de lui", ajoute-t-il. "Elle avait besoin de ce style, de voler des ballons aux centraux, de courir presser le gardien, de recevoir le ballon sous une pression énorme mais de trouver un espace pour tirer. Nous avions besoin de cette énergie supplémentaire en attaque, tant sur le plan défensif qu'offensif, et c'est ce qu'il nous a apporté dès le premier jour. C'est pour cela que je l'ai appelé 'l'eau dans le désert', et que nous avons poussé pour l'avoir." Lijnders est tout aussi enthousiaste au sujet de Nunez, dont les premières semaines en Angleterre suggèrent qu'il pourrait être une signature tout aussi excitante.

Comme pour Luis Diaz, Liverpool s'est intéressé de près à l'Uruguayen lorsqu'il a affronté les Reds en Ligue des champions la saison dernière, et a agi rapidement lorsqu'il est devenu évident que Sadio Mané voulait partir au Bayern Munich. L'opération pourrait finir par coûter aux Reds la somme record de 104 millions de d'euros pour le club. "Nous avons suivi Darwin pendant longtemps", déclare Lijnders. "Notre équipe de scouts l'a suivi, a fait des rapports, compilé des vidéos et l'a gardé dans sa ligne de mire".

Ljinders déjà conquis par Darwin

"Puis il y a un moment où vous êtes assis dans une réunion de recrutement avec Jurgen, Julian et Mike Gordon et c'est comme "OK, allons-y !", a admis Ljinders. Nunez, à 23 ans, représente l'avenir de Liverpool et - pardonnez le jeu de mots - une autre étape dans l'évolution de l'équipe sous Klopp. Avec son physique, ses qualités athlétiques et sa capacité à se mettre constamment en position de marquer des buts, il est déjà en train de devenir l'un des chouchous des supporters des Reds.

"C'est un avant-centre qui aime bouger", explique Lijnders. "Il n'est pas un numéro 9 fixe, et c'est quelque chose que nous pensons être bon pour ouvrir des espaces pour les autres aussi, ce qui est quelque chose que nous pensons pouvoir améliorer. Est-ce un pari ? Peut-être, mais la chose la plus importante pour le joueur est qu'il sent de la part des joueurs et du staff que le football n'est pas un jeu parfait. Nous gérons les moments où les choses ne se passent pas bien, et nous ne perdons pas confiance dans le joueur. Nous ne jugeons pas les joueurs sur un match ou un moment, jamais."

"La meilleure forme de dopage est la confiance"

Lijnders acquiesce lorsqu'on lui suggère que Darwin Nunez a déjà ses nouveaux supporters dans son camp. Sa performance face à Manchester City lors du Community Shield a été suivie d'une entrée impressionnante en Premier League en provenance du banc contre Fulham le week-end dernier, et il fera presque certainement sa première titularisation en match officiel contre Crystal Palace à Anfield lundi soir.

"La meilleure forme de dopage est la confiance, comme je le dis toujours !" Lijnders sourit. "Vous voulez évidemment créer un élan, et l'élan vient avec la confiance, et du succès. Mais le succès vient en travaillant très dur, et Darwin est une bête de travail à l'entraînement. Il est spécial, et c'est vraiment cool qu'il soit avec nous." Si tout se passe comme prévu, alors lui et Diaz devraient être de grands joueurs à Anfield pendant des années, des figures clés de la prochaine grande équipe de Klopp.

"Ce sont déjà de grands joueurs", affirme Lijnders. "Mais la raison pour laquelle nous aimons notre style de jeu est qu'il force le développement. Plus vous jouez avec nous, plus vous devenez meilleur, car vous n'avez pas le choix. Nous avons besoin de cela. Nos joueurs doivent s'améliorer. Nous ne devrions jamais nous contenter de ce que nous sommes maintenant, nous devrions nous contenter du Liverpool que nous voulons être demain. C'est pourquoi nous travaillons tous si dur à l'entraînement, en tant qu'équipe et en tant qu'individus. Et regardez, si James Milner peut devenir meilleur, alors Luis Diaz et Darwin Nunez le peuvent certainement. Comme c'est excitant !"