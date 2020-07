Mercato - L'Inter prêt à recruter Alexis Sanchez pour 20M€

Prêté cette saison par Manchester United, l'attaquant chilien pourrait rester en Serie A la saison prochaine, après avoir convaincu Antonio Conte.

L'Inter envisage de transformer le prêt d'Alexis Sanchez de en transfert permanent, et espère pour cela obtenir un accord à prix réduit de 20 millions d'euros.

L'international chilien restera avec l'équipe d'Antonio Conte jusqu'au début du mois d'août, une prolongation de prêt ayant été convenue pour lui permettre de terminer la campagne 2019-20 en première division italienne.

Sanchez devait revenir à Old Trafford le 30 juin et bien qu'un accord ait été conclu pour prolonger son séjour à San Siro, il ne sera pas autorisé à participer à la fin de la League Europa, dans laquelle figure également Manchester United.

Plus d'équipes

Il pourra cependant participer au huitième de finale de son équipe contre , un match qui se jouera désormais en élimination directe le 5 ou le 6 août prochain. En cas de qualification pour le Final 8 organisé en , l'équipe d'Antonio Conte devra donc se passer de ses services.

Bien que United soit pratiquement certain de participer à ce Final 8 - les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer ont battu LASK 5-0 en huitième de finale aller - ce n'est pas la raison de leur position vis-à-vis de Sanchez.

Des sources ont indiqué à Goal que United est réticent à permettre à Sánchez, qui ne pourrait pas jouer en Europa League pour eux, de continuer à participer à l'Inter et de risquer de se blesser si près du début de la saison 2020-21, ce qui entraverait leur capacité à vendre le Chilien.

En effet, l'ancienne star d' est arrivée à Old Trafford en fanfare et on s'attendait à ce qu'elle fasse un tabac à Old Trafford. Il a cependant eu du mal à impressionner au cours de ses deux années passées au club - en raison de divers problèmes de blessure et d'un manque de forme - et c'est pourquoi les Red Devils sont ouverts aux offres lors du mercato.

L'article continue ci-dessous

Certains pensent que Sánchez n'a pas réussi à faire suffisamment à l'Inter, bien que Conte ait été impressionné par le joueur de 31 ans, qui a marqué et délivré deux passes décisives lors de la victoire 6-0 de son équipe sur Brescia, et qu'il souhaite maintenant le signer définitivement.

Lautaro Martinez étant en possible partance vers Barcelone, la signature permanente de l'ancien attaquant du Barça ajouterait une autre option en attaque alors que les Nerazzurri espèrent se mêler à la course au titre la saison prochaine.

Un gentleman's agreement avait été mis en place pour que l'Inter signe Sánchez pour 25 millions d'euros ,mais Giuseppe Marotta espère maintenant trouver un accord pour un montant réduit à 20 millions d'euros.