Mercato - Libre, Chiellini "attend un signe de la Juventus"

Le représentant du défenseur de 36 ans attend des discussions avec les Bianconeri, son précédent contrat ayant expiré.

Du haut de ses 36 ans, Giorgio Chiellini a démontré qu'il était encore loin d'être cramé et qu'il était toujours apte à jouer au plus haut niveau. Le défenseur central italien a réalisé un championnat d'Europe tout en maîtrise avec la Squadra Azzurra et a largement contribué au succès de son équipe tout au long de la compétition et à son sacre face à l'Angleterre en finale à Wembley dimanche dernier. Mais pour le moment, Giorgio Chiellini ne sait pas où il jouera la saison prochaine.

L'agent de Giorgio Chiellini a expliqué comment le vainqueur de l'Euro 2020 attend les pourparlers contractuels à la Juventus, insistant sur le fait qu'aucune autre offre n'a été reçue. Le défenseur central de 36 ans, qui vient d'aider l'Italie à remporter l'Euro, est libre de tout contrat depuis la fin de son précédent bail, ayant expiré le 30 juin dernier. Un nouveau contrat être discuté avec les Bianconeri, Chiellini ayant passé les 17 dernières années dans leur effectif, mais rien n'est exclu à ce stade.

Le représentant de Giorgio Chiellini, Davide Lippi, a fait le point sur la situation du défenseur italien au micro de Radio Radio : "Il faut être deux pour signer un contrat. Giorgio Chiellini est allé à l'Euro et s'est concentré exclusivement sur cela. Il n'y a pas de problème avec la Juventus, nous avons dit que nous nous rencontrerions plus tard dans l'été, mais nous ne nous sommes pas encore assis pour discuter d'un renouvellement".

Chiellini peut-il prendre sa retraite ?

L'agent du champion d'Europe 2020 a ajouté lorsqu'on l'a interrogé sur ce qui se passerait si une autre équipe approchait : "Ils devraient d'abord faire l'offre. Pour l'instant, il n'y a personne. Nous attendons que la Juventus nous dise quand nous pourrons nous asseoir et discuter". Fidèle à son club de coeur et de toujours, Giorgio Chiellini donne clairement la priorité à la Juventus et aimerait probablement y terminer sa carrière.

Le joueur compte 112 sélections pour l'Italie à son actif et a disputé 535 matches pour la Juventus, les aidant à remporter neuf titres de Serie A et cinq triomphes en Coupe d'Italie. Aucune indication n'a été donnée sur le fait qu'il aimerait relever un nouveau défi en dehors de Turin, et la retraite n'est pas une option que le défenseur vétéran est prêt à envisager pour l'instant. Lippi a ajouté: "Penser à Chiellini loin du terrain de foot en ce moment est de la folie".

"Ce qu'il a fait après s'être déchiré le ligament croisé antérieur est incroyable. Ce qui l'alimente, c'est la passion et nous avons vu à l'Euro que la passion est toujours forte. Il a été un symbole de la Juventus pendant de nombreuses années et nous attendons un club. Personne n'a appelé, mais je ne serais pas surpris qu'ils l'aient fait, car il est maintenant le seul agent libre de l'équipe d'Italie", a conclu l'agent de Giorgio Chiellini.