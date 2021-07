La Juventus éteint les rumeurs de départ de Cristiano Ronaldo

Lors de la présentation des calendriers de Serie A, Pavel Nedved a évoqué les possibles adieux de Cristiano Ronaldo.

Fini le championnat d'Europe, Cristiano Ronaldo se débarrasse actuellement de la fatigue accumulée avec le maillot du Portugal à l'Euro 2020, en vacances : dans quelques jours pourtant, il devra retourner comme tout le monde au travail et dans le club auquel il appartient. Une question subsiste pourtant depuis quelques semaines : où jouera Cristiano Ronaldo la saison prochaine ? Sera-t-il toujours l'attaquant de la Juventus ou pas ?

Ce sera évidemment une question à laquelle tout le monde aura des réponses dans la semaine à venir. Mais la Juventus tente tant bien que mal de rassurer ses supporters et d'éteindre les rumeurs envoyant le quintuple vainqueur du Ballon d'Or du côté du Paris Saint-Germain, déjà auteur d'un mercato XXL avec la signature de Gianluigi Donnarumma, dernière arrivée en date, ou de Manchester United, ancien club du Portugais.

Lors de la présentation du calendrier de Serie A pour la saison 2021/22, le directeur technique de la Juventus, Pavel Nedved, a évoqué ses possibles adieux et a préféré éteindre l'incendie : "S'il va rester ? Il est en vacances. On n'a pas de retour de son entourage qu'il veuille partir. On va l'attendre. Massimiliano Allegri a fixé son retour vers le 25 juillet, il sera donc avec nous". Pavel Nedved n'écarte pas avec fermeté un départ du Portugais, pour autant une chose est claire : CR7 fera son retour à la Juventus fin juillet et à ce moment-là, son avenir sera peut-être discuté.

Ces déclarations concordent avec ce qu’avait affirmé deux semaines plus tôt Federico Cherubini, le directeur sportif du club. "Nous sommes très contents de lui", avait-il expliqué en conférence de presse. "C’est un joueur central de notre projet". En ce qui concerne le principal concerné, Cristiano Ronaldo avait assuré ne pas être impacté pas les rumeurs au début du championnat d'Europe : "Je joue au haut niveau depuis 18 ans. Ça ne me "chatouille" plus. Si j'avais 18 ou 19 ans, peut-être que ça m'empêcherait de dormir. Mais là, à 36 ans..."

Difficile de démêler le vrai du faux pour l'avenir de Cristiano Ronaldo. Mais outre le futur du Portugais qui risque de grandement conditionner le mercato du club italien, la Juventus a d'autres dossiers majeurs à traiter. Le recrutement de Manuel Locatelli, auteur d'un Euro 2020 très intéressant avec l'Italie en fait notamment partie. Pavel Nedved en a donc profité pour évoquer le cas du milieu de terrain de la Squadra Azzurra.

"Il est en vacances et ce n’était pas bien d’en parler avec lui pendant l’Euro", a rappelé Nedved. "Nous aurons le temps d’en parler avec Sassuolo". Les discussions entre les deux clubs italiens seraient déjà avancées, puisque le président de Sassuolo, Giovanni Carnevali, a assuré qu’il avait déjà reçu une offre "importante" de la Juventus, mais aussi d'Arsenal, pour son joueur et qu'il allait se réunir avec les Bianconeri dans les prochains jours.