Mercato - Les Girondins de Bordeaux passent à l'action pour Laurent Koscielny

En fin de contrat dans un an, le défenseur central français est parti au bras de fer avec Arsenal. De son côté, Bordeaux a débuté les négociations.

Les Girondins de sont en concurrence avec le depuis le début du mercato pour récupérer Laurent Koscielny, qui souhaiterait revenir en après plusieurs saisons en . D'après l'Équipe et Le Parisien, les dirigeants bordelais se sont montrés actifs ces dernières heures dans un dossier.

Ainsi, Hugo Varela et Eduardo Macia, les deux nouveaux patrons du secteur sportif au Haillan, se seraient rendus à Londres pour négocier directement avec . Le club anglais réclame toujours une indemnité de transfert (environ dix millions d'euros) qui serait trop haute pour les Girondins. Le FCGB voudrait recruter le joueur aux 58 sélections en Équipe de France sans verser d'indemnité, si possible.

Pour Le Parisien, le projet bordelais séduirait le défenseur central de 33 ans, qui serait le joueur le mieux payé de l'effectif s'il evnait à signer. De plus, les dirigeants bordelais lui proposeraient un contrat de deux ans (+ une en option), ce qui n'est pas négligeable à son âge. Enfin la proximité avec Tulle, sa ville natale en Corrèze serait un atout supplémentaire pour les Girondins.

Paulo Sousa : "C’est un joueur que toutes les équipes aimeraient avoir"

Depuis plusieurs semaines, Laurent Koscielny est parti au bras de fer avec les Gunners. Celui qui a pourtant été à plusieurs reprises le capitaine du club londonien souhaite partir libre, alors qu'il lui reste pourtant encore un an de contrat. Il a notamment refusé de partir aux États-Unis, pour la tournée de pré-saison du club.

Il y a une semaine, Paulo Sousa avait évoqué le cas du défenseur central français. "C’est un joueur que toutes les équipes aimeraient avoir pour son expérience, sa qualité de jeu et tout ce qu’il représente déjà dans le football. On est sur le mercato pour avoir des défenseurs centraux parce que Jules Koundé est parti, donc on cherche un autre joueur pour le remplacer. Tous nos dossiers sont ouverts mais encore une fois, ce n’est pas notre joueur. On travaille beaucoup pour donner des possibilités afin d’avoir un joueur avec ces caractéristiques."

De son côté, le Stade Rennais serait plus disposé à attirer financièrement Laurent Koscielny mais rien n'est encore fait puisque le club breton n'a plus donné de nouvelles à Arsenal. "C'est un très bon joueur qui appartient à un très bon club. Pour l'instant, il est sous contrat. Je ne peux pas en dire plus", a indiqué Julien Stéphan, l'entraîneur du SRFC à ce sujet, en conférence de presse d'avant-match face au PSG à Shenzhen.