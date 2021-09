Manchester United : Un contrat XXL pour Paul Pogba ?

En grande forme depuis le début de saison, Paul Pogba serait sur le point de recevoir une très belle proposition de contrat de Manchester United.

Au début de l'été, tout indiquait que Paul Pogba entamait au mieux sa dernière saison sous les couleurs de Manchester United, au pire ces derniers jours en cas de départ lors du mercato estival. Mais la donne semble avoir changé en quelques semaines. En effet, Paul Pogba n'a pas été vendu par Manchester United cet été et sera un Red Devil jusqu'au 1er janvier au minimum, et selon toute vraisemblance jusqu'au 30 juin.

Néanmoins, si Paul Pogba est en fin de contrat à l'issue de la saison actuelle, rien n'est encore totalement défini concernant son futur. L'international français n'a pas encore le droit de signer un contrat avec un autre club, et même si Mino Raiola, son agent, n'a pas écarté un retour à la Juventus, club qui lui a permis d'exploser au plus haut niveau, l'option de le voir prolonger avec les Red Devils est toujours ouverte.

L'été incroyable de Manchester United a totalement relancé la partie concernant l'avenir de Paul Pogba. Depuis plusieurs semaines, les médias britanniques dévoilent des informations au compte-goutte et toutes indiquent que l'optimisme est de mise et que la possibilité de voir Paul Pogba signer un nouveau contrat avec Manchester United augmente. Notamment convaincu par le recrutement estival des Mancuniens, le Français serait prête à dire oui à un nouveau contrat.

Le joueur le mieux payé de Premier League

Et pour obtenir un contrat à la hauteur de son talent, Paul Pogba a élevé son niveau de jeu sur le début de saison. Meilleur passeur de Premier League, l'international français rayonne dans l'entrejeu des Red Devils, au même titre que Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo, depuis son arrivée. Les Red Devils seraient donc en passe de récompenser La Pioche pour ses récentes performances avec un énorme contrat.

Selon les informations du Daily Express un contrat historique va être proposé à Paul Pogba. Un contrat historique car si les chiffres se confirment, le milieu de terrain de 28 ans, formé chez les Red Devils, deviendrait le joueur le mieux payé de l'histoire du championnat anglais. Un championnat dans lequel les salaires sont souvent plus élevés que dans les autres championnats européens majeurs. Un salaire de 400 000 livres hebdomdaire est évoqué, soit 467 000 euros par semaine.

Au total, Paul Pogba toucherait un salaire de 26 millions d'euros par an et ce sur plusieurs années comme l'indique le journal anglais. Un moyen de faire fléchir Paul Pogba et de le convaincre définitivement de signer un nouveau contrat avec les Red Devils. Reste à savoir si Pogba et son clan seront convaincus par cette offre ou si le désir de changer d'air sera plus fort que l'argent et le projet proposé par Manchester United.