Alors que le Barça semblait hésitant, l'échange entre les deux cadors du football espagnol pourrait bel et bien avoir lieu.

Le FC Barcelone est tiraillé et ne sait plus sur quel pied danser. Le Barça ne sait pas qui écouter, la raison ou le coeur ? La raison qui lui fait dire que se débarrasser d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid est une mauvaise idée et pourrait leur retomber dessus comme cela a été le cas avec Luis Suarez. Ou le coeur qui insiste pour un départ de l'attaquant français, et ce peu importe la destination, pour faire de la place à Lionel Messi et aux nouvelles recrues dans la masse salariale du club.

Il y a quelques jours, la possibilité d'un retour d'Antoine Griezmann à l'Atlético Madrid a fait irruption dans la presse espagnole. Il faut dire que le champion du monde 2018 n'est plus intouchable au Barça, comme l'a confirmé Ronald Koeman. "Pour moi, Antoine Griezmann est très important. Il a été une excellente recrue pour le Barça et il a montré sa qualité. Il est un très bon joueur. Mais j'insiste, je ne sais pas quelles décisions seront prises au final, car le plus important est que Leo reste avec nous", avait lancé le technicien néerlandais.

Depuis les rumeurs d'un départ d'Antoine Griezmann ont pris de l'ampleur. Deux pistes ont été cités dans la presse espagnole : l'Atlético Madrid et Manchester City. Et bien évidemment, du côté de l'attaquant français, un retour chez les Colchoneros serait bien vu. Une solution jouable étant donné que le Barça aimerait récupérer Saul Niguez dans la balance. Mais ce mardi, Sport avait refroidi cette piste, avançant que le Barça ne souhaitait pas risquer de voir Antoine Griezmann retourner à l'Atlético Madrid et y briller.

Saul et Griezmann ont dit oui !

Le club catalan souhaitant éviter de renforcer la concurrence comme elle l'a fait l'été dernier avec la vente de Luis Suarez chez les Colchoneros. Un tout autre son de cloche est donné ce mercredi par Mundo Deportivo, le premier média a avoir évoqué la possibilité de cet échange. Selon le média catalan, le deal entre le Barça et l'Atlético Madrid pour un échange d'Antoine Griezmann contre Saul Niguez serait en bonne voie.

Les discussions entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid avanceraient bien et les deux clubs considèreraient cet échange très intéressant pour leurs intérêts respectifs. Le champion d'Espagne et le troisième de Liga seraient d'ailleurs très optimistes quant aux chances de voir cet échange aboutir et se produire assez rapidement. Et ce pour une bonne raison : Saul et Antoine Griezmann ont donné leur feu vert pour ce transfert.

Mundo Deportivo explique que le FC Barcelone et l'Atlético Madrid mettent de la bonne volonté pour trouver un accord, même si le club catalan espère récupérer un peu d'argent en plus de l'international français contre Saul. Le Barça aurait tout intérêt à boucler ce transfert car selon le média catalan, ce sera l'Atlético Madrid ou rien pour Antoine Griezmann. Le Français aimerait retrouver Diego Simeone avec qui il a brillé et revenir à Madrid, pour des raisons familiales. Si cet échange n'aboutit finalement pas, Antoine Griezmann ne quittera probablement pas le Barça cet été, ce qui ne ferait pas forcément les affaires du club catalan désireux d'économiser son salaire et dans le besoin financièrement.